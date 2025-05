¡Se pudrió Benjamín Vicuña! La contundente decisión que tomó con respecto a sus hijos con "La China"

Se acabó lo que se daba. Después de que Eugenia "La China" Suárez incumpliera con su promesa de entregarle a sus hijos a Benjamín Vicuña, el chileno se cansó, armó las valijas y partió rumbo a Italia junto a su hijo mayor -Bautista- y a su novia, Anita Espasandin. ¡Tiembla Mauro Icardi!

Lejos de la elevada exposición mediática que protagonizan su ex mujer y el futbolista en recuperación, el actor desembarcó hace cinco días en Roma con la intención de reencontrarse con sus hijos menores: Magnolia y Amancio.

A diferencia de la actriz, Vicuña se encargó de no difundir ninguna imagen desde el Viejo Continente, aunque fue su novia la que inundó sus redes sociales con románticas postales de la pareja caminando por las callecitas del casco histórico romano.

Según se encargó de confirmar el propio entorno del chileno, el pacto entre Vicuña y "La China" era que los niños regresaran con su madre a la Argentina hace más de una semana. Fue la condición que el actor le puso para autorizar el viaje de los menores a Turquía, aunque nunca imaginó que los pequeños serían tan expuestos, ni que participarían tan activamente de los festejos por el campeonato del Galatasaray.

Mauro Icardi junto a los tres hijos de "La China" Suárez en un vuelo privado rumbo a Estambul

Enojado por el revuelo mediático que generaron las imágenes de Magnolia y Amancio con las camisetas de Icardi y ecabronado por la decisión de último momento de "La China" de no regresar al país, el chileno tomó el toro por las astas y le cantó las cuarenta a su ex pareja.

"No hay ninguna chance", respondió días atrás cuando lo consultaron sobre la posibilidad de que sus hijos se instalaran en Estambul, tal y como dejó trascender la propia actriz. Y así, pese a que "La China" le ofreció resignar los cuatro mil dólares mensuales que percibe por la cuota alimentaria de sus hijos y puso sobre la mesa la posibilidad de que sea Icardi quien se haga cargo del resto de los gastos (escolaridad, salud), el chileno terminó de imponerle sus condiciones a Suárez.

Las camisetas especiales que el club turco les regaló a "La China" y sus tres hijos

Cabe destacar que desde hace cinco días que "La China" ya no publica fotos junto a ninguno de sus hijos. Y el detalle no es menor: cada vez son más fuertes los rumores de que no sólo Vicuña habría puesto el grito en el cielo por la exposición, sino que Nicolás Cabré también habría hecho lo propio para resguardar la intimidad de su hija, Rufina.

Al momento, la actriz desembarcó en Milán junto a Icardi para acompañarlo en la audiencia clave por el juicio de divorcio con Wanda Nara. Y, como quien no quiere la cosa, luego de cerrar el capítulo judicial seguirá rumbo a Ibiza, destino también elegido por Wanda.