Mora vuelve a Argentina y el Movistar Arena ya tiembla de emoción

La noticia que todos esperaban ya es oficial: ¡Mora regresa a Buenos Aires! El 16 de agosto será el día en que el Movistar Arena se transforme en un templo del perreo, los coros a los gritos y las luces que harán viajar a todo el mundo a otro planeta.

Este talentoso artista puertorriqueño, que no solo canta, sino que también produce y compone como si tuviera un pacto con los dioses del reguetón, anunció su gira mundial Lo Mismo de la Otra Vez. Y no, no es un déjà vu, pero sí una oportunidad única para volver a vibrar con sus éxitos y su nuevo álbum Lo Mismo De Siempre. ¿Qué más se puede pedir?

Mora en el Movistar Arena

La última vez que Mora pisó suelo argentino fue en octubre de 2023, cuando llenó el Movistar Arena con más de 15 mil almas cantando a todo pulmón. Esa noche quedó grabada en la memoria colectiva de sus fans: fue como si el reguetón hubiera encontrado su hogar en Villa Crespo. Ahora, con nuevas canciones bajo el brazo y un show que promete ser más explosivo que las filas para comprar entradas, Mora está listo para hacer historia una vez más.

La preventa exclusiva con tarjetas de crédito Santander AMEX arranca este jueves 29 de mayo a las 10 de la mañana. Y, la venta general empieza al día siguiente, el viernes 30 de mayo, también a las 10 am. Todo esto a través de www.movistararena.com.ar

En cuanto al álbum Lo Mismo De Siempre, es una montaña rusa de emociones y beats pegajosos. En solo 24 horas, ocho canciones del disco entraron al Spotify Global Top 200. Y eso no es todo: en menos de una semana, superó los 92 millones de reproducciones. Mora no solo está rompiendo récords; está rompiendo corazones y por qué no... caderas.

El genio del género urbano se rodeó de artistas top para su último proyecto. Desde C. Tangana hasta Sech, pasando por Young Miko y Ryan Castro, cada canción es una joya. Es imposible hablar de Mora sin mencionar su impacto global. Desde sus colaboraciones con Bad Bunny hasta sus éxitos como Hibiki y Volando (Remix), este artista ya se ganó un lugar en el Olimpo del reguetón.

Ya está todo dicho... Cuando Mora llega a la ciudad de Buenos Aires, la fiesta está garantizada. ¡Todos en el Movistar Arena el 16 de agosto!