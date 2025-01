"Me obligó a tocar sus partes íntimas": L-Gante fue denunciado por abuso sexual por Dakota Gotth

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, enfrenta una grave denuncia por abuso sexual. Dakota Gotth, influencer de 24 años, se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica y acusó al cantante de haber tenido comportamientos abusivos en dos episodios distintos, uno en Mar del Plata y otro en Canning. La denuncia destapó un escándalo que sacude al mundo del espectáculo y pone en tela de juicio la impunidad de algunas figuras mediáticas.

La joven, cuyo nombre real es Evelyn López, reveló detalles estremecedores sobre los días que pasó junto al referente de la cumbia 420. "Me obligó a tocar sus partes íntimas, me presionó y me hizo sentir atemorizada", declaró ante la Justicia. La situación escaló al punto en que la policía debió intervenir, otorgándole un botón antipánico, una restricción perimetral de 600 metros al músico y custodia permanente.

Dakota Gotth

El fin de semana del 10 de enero, apenas cinco días después de su ruptura con Wanda Nara, L-Gante viajó a Mar del Plata con Dakota. "Nos habíamos cruzado en boliches, nos saludábamos en eventos. Me invitó y acepté porque me pareció una buena oportunidad", explicó la joven. Pero lo que comenzó como un viaje entre amigos pronto tomó un giro siniestro. "La primera noche todo estuvo bien, pero cuando yo le puse un freno a lo que él me exigía, la situación se volvió muy tensa. Yo no quería tener sexo con él, no me atraía, y eso lo incomodó. Me ponía mucha presión, me exigía cosas", relató Dakota.

En el boliche, la pasaban bien, pero en la habitación del hotel el ambiente se tornaba insoportable. "Sentía miedo, especialmente cuando estábamos rodeados de sus amigos. Hablaban de cosas violentas, de drogas, de situaciones peligrosas", confesó. El peor momento llegó cuando la joven sintió que su integridad corría peligro. "En un after me sentía tan acorralada que ni siquiera podía levantarme para ir al baño. Tenía miedo de que me violaran", declaró en la Oficina de Violencia Doméstica. Según su testimonio, L-Gante estuvo drogado todo el tiempo, lo que contribuyó a que las situaciones fueran cada vez más perturbadoras.

Finalmente, Dakota decidió irse por su cuenta, ya que el cantante optó por quedarse. "Yo me fui. Cuando conté que me sentí muy acosada me fui del lugar. Le pedí a él que nos fuéramos y decidí irme sola porque él prefirió quedarse. Él estaba drogado todo el tiempo y me puso en situaciones peligrosas. En un after me sentía tan incómoda que no podía ni levantarme a ir al baño. Tenía miedo de que me violaran", afirmó la influencer al declarar. Los abogados de L-Gante afirman que aún no fueron notificados oficialmente de la denuncia, pero la Justicia ya tomó medidas preventivas para proteger a la denunciante.

Dakota Gotth contó los escandalosos detalles de las noches que vivió al lado de L-Gante

Mientras tanto, el caso sigue en investigación y las declaraciones de Dakota Gotth volvieron a poner en jaque la estabilidad judicial del cantante. Además, reveló un lado oscuro del mundo del espectáculo, donde la fama y el poder muchas veces esconden abusos e impunidad. Este episodio no es solo un nuevo escándalo mediático, sino otra denuncia que podría marcar un antes y un después en la carrera de L-Gante. Las acusaciones de Dakota abren el debate sobre la violencia de género en la industria musical y la necesidad de que la Justicia actúe con celeridad. ¿Hablará el cantante sobre las acusaciones en su contra?.