Elba Marcovecchio usó a los hijos de Wanda Nara para defender a Mauro Icardi y destrozarla: "Ventila las bajezas"

La guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa: mientras el futbolista disfruta de románticos momentos junto a su nueva novia, la China Suárez, su abogada salió a defender las mentiras que se dijeron en su contra. Es así que Elba Marcovecchio rompió el silencio para detallar avances de la causa.

Uno de los principales conflictos de la ex pareja tiene que ver con la cuota alimenticia así como con el régimen de visitas pactadas por el juez. Según el supremo de la corte, las menores deberían estar en estos momentos bajo la custodia de su padre, sin embargo la conductora de Bake Off se negó a entregarlas. La letrada del deportista habló con Ángel de Brito y aclaró algunas dudas.

Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentados por sus hijas

Según Marcovecchio su cliente no posee deudas alimentarias con sus hijas, y dejó en claro que cumplió con cada una de las obligaciones que se le adjudicaron; además desmintió otras versiones que circularon en los medios de comunicación: "Mauro siempre les pasó el teléfono a las nenas para que hablen de Wanda", aseguró, y añadió que las críticas a su cliente se basan en informaciones filtradas y mal interpretadas.

Según la abogada, los detalles filtrados no son nada al lado de la causa completa: "Es un espanto lo que se vive en este expediente. Wanda no debería someter a las menores a un interrogatorio . No hay ningún motivo para que sus hijas no estén con Mauro", continuó sin filtros contra Wanda Nara.

Comprometida en la defensa de Icardi, Marcovecchio trató de mentirosa a la Bad Bitch y la acusó de manipular los chats filtrados a lo largo del último mes. En ese sentido la profesional explicó que, en caso de poseer pruebas legítimas se debe presentar en la corte, a través del expediente judicial y no a través de filtraciones en los medios. "Las conversaciones que hubiera querido presentar Wanda lo hubiera presentado en sede judicial que es donde lo tendría que presentar. Las problemáticas por el Código Civil son reservadas, todas las problemáticas de familia son reservados", afirmó.