"Me pegó mal cuando me enteré pero Marcos me lo negó": el Conejo habló sobre el beso-gate entre Coti y el Primo

Nos engañaron: el verdadero conflicto entre los participantes de Gran Hermano sucedió con más actividad y precisión por fuera del reality que cuando convivían las 24 horas juntos. Cuando parecía que ya no quedaba más nada por suceder, estalló una de las últimas bombas: Mientras Constanza Romero se separaba de Alexis Quiroga, entre duelo y duelo, confesó haberse besado con Marcos Ginocchio.

Alexis Quiroga y Coti Romero

La ex hermanita decidió contarlo en el streaming del Bailando por un Sueño sabiendo la llegada que podría tener aquella anécdota y ni lenta ni perezosa, lanzó el chisme confirmando 100% que su beso con el oriundo de Salta se hizo realidad en un after realizado en un departamento donde también se encontraban otros famosos.

Sin dudas que lo peor de todo no es que aquel acercamiento haya sido real, sino las otras personas que están involucradas en el medio de la situación y que, según lo que dijeron los mismos protagonistas, no les cayó para nada bien que aquello haya sucedido. ¿Quiénes? Julieta Poggio y el "Conejo" Quiroga.

Las versiones son dos y son totalmente diferentes. Mientras que la oriunda de Corrientes dio de talles de cómo fue el beso, en dónde, en qué situación se encontraban y hasta cómo se agarraron para que el hecho ocurriera, por parte del ganador de Gran Hermano sucedió todo lo contrario: negación total. "Con la prima nunca nada, me parece que lo dijo en joda", aclaró en medio de un live en Instagram.

El salteño Marcos Ginocchio, ganador de la última edición de Gran Hermano.

Como si fuese poco, seguido a eso Coti reveló que Poggio le envió un mensaje pidiéndole explicaciones de "mujer a mujer" para saber si realmente había tenido un affaire con el Ginocchio y tras exponerla, la misma salió con los tapones en punta y declaró mediante diversas entrevistas que simplemente quería informarse sobre el tema porque no creía en la versión de la correntina y que el "Primo" le había negado todo.

¿Qué tiene que ver Poggio en esto? Después de toda la onda que tuvieron mientras transitaba el reality, meses después de salir, circularon rumores en los que confirmaron que ambos habían tenido encuentros sexuales y que podría ser el comienzo de una relación aunque nunca llegaron a confirmarlo. ¿Marculi fue real?

Los celos de la creadora de la frase "Fuera malas vibras" se notaron de una manera muy particular y a la vez, quedó en evidencia de que dentro del beso que ocurrió entre Marcos y Coti, hubieron dos personas que salieron perjudicadas y a las cuales les afectó de punta a punta que ese supuesto affaire haya ocurrido.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Sin embargo, la persona que más se mostró conmovida fue justamente el Conejo, quien nunca se esperó que su ex novia se bese con quien también era su amigo y mucho menos en el momento en que ambos estaban transitando la caótica y escandalosa separación. Aun así, cuando le tocó afrontar el tema, aseguró que Marcos siempre lo negó y que podría ser sólo un invento de la correntina para crear "prensa" o "lío" entre ellos.

No obstante, mediante una entrevista con Intrusos, volvió a mencionar el tema y manifestó detalles que nunca antes se habían dado a conocer: cuándo se enteró, en qué momento sucedió y qué fue realmente lo que habló con el ganador de Gran Hermano, con quien por ahora sigue teniendo una supuesta amistad.

"Yo hablé con Marcos sobre lo que pasó", mencionó en primera instancia, aunque después de eso indicó que no pudo hablar profundamente porque en ese momento, el Primo se encontraba realizando una publicidad en Finlandia. "Nosotros estábamos cortando. Yo hablé con Marcos cuando estaba en Europa y me dijo que cuando volviese me iba a llamar y me mandó un mensaje el otro día para juntarnos y yo no estaba", afirmó.

Alexis Quiroga

En esa misma línea, agregó totalmente confiado: "Yo la información ya la tenía. Yo ya sabía que algo entre ellos había pasado. Cuando pasa todo esto, Marcos se comunica conmigo desmintiéndome todo, diciéndome que no era así, diciéndome que no y que cuando él volviese se iba a comunicar conmigo e íbamos a tener una charla demostrándome que era así y que me iba a dar su palabra".

Aun así, dejó en claro que no le consta si fue verdad o mentira porque de su amigo sólo esperaría la realidad sin tener que rogar para que eso suceda. "Yo no le creí o no le creí porque no es un tema mío. Es mi amigo, pero en el caso de que sea verdad o no, no lo sé, el que tiene que aclarar las cosas conmigo, si realmente le importa la relación, es él. O sea, él conmigo, no yo con él. Yo no tengo que buscarlo para preguntarle si es verdad o no, él tendría que hacerlo", dijo.

Por último, confesó que a pesar de que esto se dio a conocer en principios de noviembre, él ya lo sabía incluso hace meses atrás y que lo tomó como parte del duelo y la separación. "No estoy dolido, en el momento en que me enteré, que fue hace meses, antes de que pasara todo esto, me pegó mal y después es como que pasaron muchas cosas con Coti y dije bueno, ya está. Ya fue. Como que asumí que entraba todo en el mismo lugar".