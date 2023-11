Lauty Gram habló por primera vez de su relación con la China Suárez: "No nos ocultamos"

Lo que parecía ser una relación a escondidas terminó siendo el comienzo de un vínculo por ahora sin títulos pero que crece día a día un poco más. Los 10 años de diferencia que se llevan entre uno y otro, y la vida totalmente distinta que realizan parece no interferir porque la China Suárez y Lauty Gram están cada día más entrelazados. Ahora, por primera vez, el cantante rompió el silencio y admitió tener una conexión bastante importante con la actriz.

China Suárez.

Su relación comenzó de manera -casi- oculta pero ahora ambos estarían dispuestos a hacerlo conocer. En abril, la China confirmó su separación de Rusherking y a pesar de mostrarse sumamente triste en sus redes sociales, dos meses más tarde el amor volvió a tocar su puerta y de manera inesperada: se encontró con un joven de 21 años con características similares a su ex que cautivó su corazón.

La primera pista fue a fines de mayo cuando se la vio cercana al cantante de reggaetón en una fiesta realizada en la Ciudad de Buenos Aires que destapó varias coincidencias. Los rumores comenzaron a ser más fuertes en el momento en que empezaron a circular fotos y videos de ellos hablando en aquel boliche y la especulación aumentó aún más al darse a conocer que después de la fiesta, continuaron la velada juntos en la casa de Lizardo Ponce, donde también asistieron otros famosos de la farándula.

Lauty Gram

A partir de aquella noche, empezaron a seguirse en las redes sociales, intercambiaron likes, comentarios y hasta challenges de sus canciones, pero todo se trataba de una nueva persona por conocer y ya. Aunque, semanas más tarde, ambos se encontraron en Uruguay, compartieron el hotel y hasta se los vio caminando juntos por el shopping.

Si bien siempre intentaron hacer todo de manera disimulada, las pistas de que se encontraban juntos en distintos lugares fueron en todas las ocasiones, sumamente evidentes. Se los vio además de aquella fiesta en un shopping ubicado en Montevideo, compartiendo el mismo hotel, la misma locación y como si fuera poco, sus intensas interacciones en las redes sociales que cada día se hacen más normales.

A pesar de que en el último tiempo no estuvieron encontrados, ya que la China emprendió su camino en la música como solista y además se encuentra grabando nuevas películas mientras que Gram pasa sus días instalado en Bariloche dando shows en los boliches que asisten los egresados, el cantante de cumbia rompió el silencio y aseguró que tienen una muy buena relación.

Lauty Gram.

Todo comenzó porque la influencer "Gossipeame" posteó una imagen de ambos sentados en un reconocido restaurante de Buenos Aires en donde se veía a la ex Casi Ángeles acariciándole la cara a Gram en plan de una cita. Ella se mostró sentada de costado a la gente, mientras que él estaba totalmente de espaldas.

A partir de ahí, al joven cantante de cumbia fue consultado sobre su vínculo con la ex pareja de Nicolas Cabré y él, sin problema alguno, admitió que mantienen una relación cordial sin mencionar qué tipo de título tienen. "Con la China la mejor. Es re buena persona, es copada. Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina es re copada, me cayó re piola, nos cagamos de risa", detalló.

En cuanto a su exposición y lo disimulados que intentaron ser, Gram aseguró que en ningún momento quisieron pasar desapercibidos y que no tendría problemas en que los vean juntos. "Habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando", indicó.

Lauty Gram

Y a eso mismo, sumó: "La gente como que graba infraganti o con carpa, ¿viste? Yo lo noto cuando vamos a un lugar que están así, como grabando con el celular. Me da una vergüenza ajena... Y lo filtran como que nosotros lo estamos ocultando o algo, pero nada que ver".

Por último, dejó en claro que no poseen ningún tipo de relación más allá de dos personas que se ven para pasarla bien y le bajó la exaltación a un futuro vínculo amoroso. "Solamente que nos juntamos porque...sí, Ya igual no la veo hace como tres semanas, pero cuando nos veíamos era porque nos cagábamos de risa juntos. La pasábamos piola entonces nos juntábamos más que nada por eso".