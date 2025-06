Mengolini destrozó a Lemoine tras sus dichos sobre los médicos: "Lo más suave que le podemos decir es gato"

Florencia Carignano de Unión por la Patria se volvió viral en un cruce donde responsabilizó a Gerardo Milman (PRO) de haber desaparecido todas las pruebas que lo implican con la causa de femi magnicidio contra Cristina Kirchner en 2022. Con muy pocas pulgas, la diputada santafesina también increpó al presidente de la Cámara Martín Menem porque todavía no aprendió a pronunciar su nombre y tildó de "gatos" a un par de opositoras que, a los gritos intentaban apagar la furia interna de la peronista.

Las declaraciones no sólo se volvieron virales sino que dieron de qué hablar. En realidad, la terminología de los "gatos" de La Libertad Avanza, la popularizó Elisa Carrió que contó muy preocupada que observaba cómo el Senado se llenó de mujeres que tienen experiencia más como acompañantes amorosas de políticos que como gestoras del poder público: "No tengo ningún problema porque antes eran acompañantes, después fueron asesores y ahora están sentados en la banca. Por lo menos que se formen ", admitió durante una entrevista.

Florencia Carignano reaccionó ante las palabras de Milman

El mote de los "gatos libertarios" quedó así impuesto y fue la periodista Julia Mengolini quien también analizó la postura de este tipo de mujeres que no son más que la aplicación de la casta política libertaria como por ejemplo la cosplayer y amiga personal de Milei, Lilia Lemoine.

En una entrevista, la rubia desmereció el plan de lucha de los trabajadores del Garrahan y los invitó a estudiar una carrera en la que se gane más plata: "Yo entiendo que vos tengas sueños y que quieras estudiar lo que te gusta (...) si vos mientras estás estudiando no te das cuenta de que los médicos están mal, desde antes, porque esto no es nuevo, no es un problema de este gobierno", expresó a la salida del Congreso en una jornada caliente.

Julia Mengolini

Mengolini fue contundente: "A Lemoine, lo más suave que le podemos decir es gato, la verdad. Ayer en la puerta del Congreso", dijo y siguió: "A mí me parece que es coherente. Es el paroxismo de una cosmovisión absolutamente individualista de las cosas. Si en este momento esta profesión no garpa, entonces elegí otra".

Además, reflexionó: "No se piensa en comunidad, no piensa en que una comunidad necesita médicos, pedazo de boluda", dijo y arremetió: "Y que un médico cumple una tarea tan importante para la sociedad, tiene que estar muy bien ponderado con todo el esfuerzo que implica".

Médicos del Garrahan con salarios bajo la línea de pobreza

La directora del medio Futurock hizo un análisis directo sobre el tipo de Argentina que pretenden los funcionarios de Javier Milei: "La saciedad que ellos proponen es una sociedad de traders, de cosplayers, de Only fans y de estafadores de criptomonedas".

En la misma línea, dejó algunos puntos claros: "Vos no podés construir una sociedad con cosplayers y cryptobros. Es que no es solo empatía, es pensar en una sociedad que funcione".

El canciller Gerardo Werthein, el secretario norteamericano Robert F. Kennedy, Jr., y el ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones.

Y, sobre la crisis que atraviesan los trabajadores del Garrahan, Julia Mengolini también puntualizó sobre la gestión del ministro de Salud, Mario Lugones: "Lo que quiere es que no exista la salud pública. Una forma de ir desarmando todo ese sistema de salud pública, es ir desfinanciando , pero antes todos los gobiernos, incluido el macrista, tenían la pretensión de que el Garrahan funcionara. Ahora la pretensión de este gobierno es que el Garrahan desaparezca, que la salud pública desaparezca. Lo mismo con la universidad, lo mismo con todo lo público".

El discurso completo de Florencia Carignano

"Señor Presidente, hartas estamos. No tengo huevos, pero me los inflaron, de que cada vez que habla una mujer de La Libertad Avanza, que si es rubia, que si habla mucho, que si es gato... déjense de joder, loco"

"Ustedes hablaban de feminismo, discutan las ideas, dejen de agredirnos. No voy a dejar que se lo digan a la diputada Lemoine ni a ninguna otra de la Cámara, porque ustedes, que son los que siempre dijeron que defienden a las mujeres, están defenestrando porque no tienen argumentos. Use argumentos, señorita, en vez de estar agrediendo sin fundamentos"

"Celebro que haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga y tirado durante dos años. Bien: pudiste hablar después de dos años. Leyendo, pero pudiste hablar. La verdad, es un gran avance"

"Segundo gran avance: estamos en el marco de la democracia y evidentemente lo estás aceptando. No nos mandaste a matar a ninguno de nosotros, no nos mandaste a gatillar. Estás haciendo una cuestión de privilegio. Así que yo creo que los fármacos que estás tomando te están haciendo bien, y la verdad que celebro que, en el marco de la democracia, no nos hayas gatillado como intentaste hacerlo con CFK".

"Sigo pensando que la quisiste matar. Y sigo pensando que tenés que demostrar en la Justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretarias y con toda esa yunta que andabas por ahí. Dijiste: 'Cuando la maten a Cristina yo ya voy a estar yendo a la costa', y con el proyecto de ley donde dijiste: 'Sin Cristina no hay peronismo'"