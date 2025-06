Lali le contestó a Milei con arte e ironía: "Lejos de amedrentarme, logró lo contrario"

Lali Espósito viene de volver a dejar en ridículo al presidente Javier Milei en el megashow que ofreció en Vélez Sarsfield en el cual dejó la postal de ella con sus dos pulgares arriba, como en la típica pose del libertario, mientras cantaba "fanático", la canción que está dedicada al mandatario y sus ataques contra ella, la cultura y otros artistas. En una entrevista reciente, la cantante reflexionó sobre todos estos embates que, lejos de amedrentarla, la potenciaron como referente.

"Entendí que estaban yendo en contra de mi figura, que representa a un montón de gente que se siente identificada conmigo, en lo popular, en lo que digo, en lo que defiendo, en alguna marcha o en redes sociales. Estaban yendo en contra de eso que yo les represento", reveló Mariana Espósito ante el diario rosarino La Capital, en la previa del show que dará en esa ciudad el 14 de junio y el 12 en Santa Fe.

Lali Espósito y la postal que recorrió el país: la foto imitando a Milei en su show en Vélez Sarsfield.

La canción inspirada en Milei tiene su correlato previo: las acusaciones que el economista lanzó contra ella cuando la bautizó "Ladri Depósito", en relación a presuntos robos sin pruebas al Estado por participar de shows en las que era invitada, presentaba un cachet y este era aceptado, como en cualquier relación entre privados y como pasa con todo tipo de artistas que son convocados a festivales en todo el país.

En esa oportunidad, Milei deslizó que la popular artista vivía de "fondos del Estado", mientras que además cumplía una función como "instrumento de propaganda política". Esto fue luego de una escalada que comenzó con unas pocas palabras que Espósito dejó en sus redes sociales cuando el economista llegó a la segunda vuelta presidencial en 2023. "Qué peligroso. Qué triste", había lamentado en X (ex Twitter).

Javier Milei con su típico gesto de pulgares arriba, junto a Elon Musk, recientemente expulsado de la gestión norteamericana de Donald Trump.

"A mí como persona no me cambió esa experiencia. A mí como artista sí me cambió. Lejos de amedrentarme, que creo que era el objetivo principal o lo que buscaban atacándome de esa manera, sí lograron lo contrario. Y creo que eso es la potencia del arte, que es una herramienta que ellos no tienen, que sí la tenemos los artistas", completó Lali en relación a los ataques presidenciales.

"Creo que al final pude hacer algo con eso, así como te digo que no es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí", reconoció la cantante. "Sentí que no era realmente hacia mí, porque primero estas personas no me conocen, no saben qué vida llevo y de qué vivo", reflexionó sobre los ataques de trolls oficialistas que sufren de forma constante en las redes sociales.