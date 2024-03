Tomás Dente rezó en vivo para "exorcizar" a Yanina Latorre: "No me la banco"

Casi sin darse cuenta, el programa que conduce Tomás Dente junto a Gisela Barreto protagonizó uno de esos momentos de la televisión argentina que prometen quedar para siempre inmortalizados en Internet. Es que justamente fue en El impertinente por Net TV que realizaron una exorcismo en vivo dedicado a sus colegas de LAM, y con especial énfasis en Yanina Latorre.

La escalada conflictiva entre el conductor y la panelista fue luego de que la pareja de Diego Latorre negara haber hablado mal de él, por lo que Dente decidió exponer uno de los chats que le llegó a su productor Federico Levin. "Ja, ja, ja, ja. Pobre. Igual este fracasado del cable, ¿qué puede decir? No necesito que me defienda", habría escrito la panelista de LAM, apuntando directamente contra el hermano de Fer Dente.

Yanina Latorre se despachó contra Dente y su programa.

Lo cierto es que esta situación generó enojo en Tomás, quien inclusive criticó la aparición de su hermano Fer en el programa de América TV, donde fue interrogado por las angelitas presentes. "Aquí nadie se comió ningún fake, espero que ella recule y pida disculpas como hizo (Rodrigo) Lussich", deseó Dente. "Como yo no hago las cosas con mala leche y no soy una estúpida como ella, no pido disculpas", agregó.

Allí fue que Barreto intervino para tratar de llevar calma a un clima que se estaba poniendo cada vez más espeso. "Todos tenemos errores, somos humanos con miles de falencias. Rezo por todos y de verdad porque cuando rezo un rosario lo hago por las intenciones de la Virgen María que incluye a todo el mundo y más de lo que puedo contener en mi pobre y chiquita alma", pidió.

La tónica religiosa ya estaba prendida a partir de las palabras de la reconocida devota católica correntina. Por este motivo, lo que llegó después no fue tan impactante tras esa previa. "¿Les puedo pedir un favor? Agárrense de las manos. Esto es importante. Vamos a rezar una plegaria chiquita por los chicos de LAM. ¿Puede ser?", se animó a soltar el conductor. "Por la tía Yanina. Son todos amigos", siguió. Aunque enseguida se corrigió: "Yanina no es amigo. La verdad que no me la banco profesionalmente".

Luego aseguró que a quien sí quería era a Fernanda Iglesias y también tuvo palabras hacia Marcela Feudale. "Se asombró, dijo 'qué violencia', y la verdad que hasta hace dos semanas protagonizó uno de los momentos más violentos de 2024, peleando asimétricamente ella, (Josefina) Pouso y Maite (Peñañori) contra Yanina Latorre, levantando la voz", aseguró. "Laburó con Tinelli muchísimos años, en Infama, un programa en donde la rompían, pero peleaban todo el tiempo. Es raro como que se asuste de un pequeño intercambio", añadió.

Ángel de Brito y Yanina Latorre.

Si lo que decía el conductor era raro, lo que hacían sus compañeros aún más. Es que todos se tomaron de las manos entre sí y hasta uno de ellos lanzó un "necesitamos que la verdad salga a la luz", que enseguida fue apoyado por Barreto. "La verdad sale a la luz, ¿pero sabés quién es el único que hace que uno se pula y siempre quiera ir tras la verdad? Dios. Vamos a rezar un Padre Nuestro, que es una oración de exorcismo", propuso.

Tras la oración de las más reconocidas de la religión católica, Dente interrumpió y realizó un nuevo pedido. "Perdón, especialmente para la tía Yanina, un Gloria. A ver si logramos exorcizar sus demonios. Para que no pelee tanto", refrendó. "Es buena Yani, pero se le escapó la tortuga", sumó Barreto. "Voy a ir a la casa, voy llevar un lento de Roxette y se lo voy a cantar para que vea que un poquito de talento tengo. Vamos", remató Dente.

El tuit de Yanina Latorre contra el programa de Tomás Dente.

Quien no se aguantó lo que pasó en el show de Net TV fue la mismísima Yanina. En sus redes sociales expresó: "Este 'programa' me da vergüenza ajena", remató la panelista y compañera de Ángel de Brito. Y más allá de las sensaciones personales, lo cierto es que el evento fue algo entre sorprendente y dramático. Lo que es seguro, es que quedará para siempre en la memoria de quienes lo vieron.