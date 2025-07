Moranzoni rompió el silencio tras su salida de Crónica: "Me hicieron una cama berreta, pero no me echaron...yo renuncié"

Después de semanas de rumores, versiones cruzadas y acusaciones sin pruebas, Diego Moranzoni decidió hablar. En una entrevista con Pablo Montagna en Pasa Montagna (Radio Rivadavia), el periodista rompió el silencio sobre su escandalosa salida de Crónica TV, donde fue una de las caras más reconocidas durante la última década. Y fue categórico: "Yo renuncié. No me echaron. Me tendría que haber ido antes".

Diego Moranzoni

El conductor fue señalado en mayo como el protagonista de una supuesta estafa relacionada con una colecta solidaria difundida en su programa. La versión que circuló indicaba que se habría quedado con parte del dinero donado, lo que habría motivado su desvinculación del canal. Sin embargo, Moranzoni lo negó rotundamente y afirmó que todo fue una maniobra armada: "Cuando te acusan de algo así, a los tres minutos aparecen diez denunciantes, desfilan por los canales. Yo no sé si fue una cama". "Nunca estuve mal, cuando surgió este quilombo dije 'esto es todo mentira'", afirmó.

Y agregó, contundente: "Gracias a Dios tenía todo guardado, las conversaciones con quien era mi amiga, los audios. Incluso circulaba un audio donde decían que iban a denunciarme seis personas. Todo armado". Moranzoni no solo defendió su inocencia, sino que también apuntó directamente contra las autoridades del canal. "No me querían. Les molestaba. La gente ya no decía Crónica TV, decía el canal de Moranzoni", lanzó. Según su versión, uno de los dueños creía erróneamente que él hablaba en nombre del canal: "Eso era mentira. Pero ya está. Ya pasó".

Más allá del escándalo mediático, el periodista sostuvo que su salida se debió a una relación desgastada con Crónica, marcada por años de precarización laboral: "No cobré un puto feriado. Estuve en negro tres años. Yo le di un montón al canal, y el canal también me dio un montón. Pero en esta, conmigo, se equivocaron". Incluso insinuó que la falta de renovación de su contrato pudo haber sido parte del trasfondo de la salida. "Yo tenía un contrato alto. Por ahí no me lo querían renovar, no sé", expresó.

Diego Moranzoni

Pese al momento turbulento, Moranzoni aseguró haber recibido el apoyo de la gente, incluso de sectores que antes lo criticaban. "Me puteaban más antes que me decían 'aguante Milei'. Desde que pasó esto, hasta los mileístas me dicen: 'che boludo, qué cama berreta que te hicieron'", contó con una mezcla de asombro y gratitud.

Si bien reconoció que la situación afectó más a su familia que a él, explicó que a los tres días ya estaba trabajando nuevamente y que desde entonces no paró de recibir propuestas: "Me llamaron cuatro gerentes de programación a los dos días. Me han llamado de radio, de streaming, de tele. En 45 días no llamé para pedir laburo. No se me caerían los anillos, pero lo que pasa es que tampoco tengo claro dónde quiero seguir".

Diego Moranzoni fue denunciado por estafa por la vidente Griselda Franco

Entre los rumores más firmes figura un posible desembarco dominical en América TV, aunque él todavía no confirmó su nuevo destino. Moranzoni no tuvo siquiera la posibilidad de despedirse al aire del público que lo siguió durante años. Pero eligió marcharse sin escándalos hacia afuera, aunque con heridas internas que todavía no cicatrizan. "El vínculo con Crónica se terminó el día que renuncié", dijo. Y aunque reconoce que el canal le dio mucho, repite una y otra vez que la manera en la que se manejaron con él fue injusta. El canal, por supuesto, me dio un montón también. Pero en esta conmigo se equivocaron", sentenció.