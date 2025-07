Apretaron a Beto Casella por Bendita TV y estalló el escándalo con Canal 9: "Ultimátum"

La salida de Beto Casella y todo el equipo de Bendita TV de Canal 9 es inminente. Los malos tratos y las decisiones erradas de quienes manejan el espacio televisivo despertaron el enojo del conductor, quien aseguró que existen interesados en que se lleve su producto a otro lado. A su vez, el nombre del programa pertenece a la señal televisiva del Grupo Octubre, por lo que debería cambiar su denominación.

Las declaraciones de Casella fueron en su programa en la Rock and Pop, tras no haber aparecido al aire en la tele ni el miércoles ni el jueves, cuando también se adhirieron sus compañeros panelistas y el programa se sostuvo solamente con los informes que habían preparado desde la producción. Allí no aclaró si este viernes concurriría a Bendita TV.

Beto Casella reconoció que existen ofertas para mudar su tanque a otro canal.

Aunque también habló con un móvil de A la Barbarossa, y destacó que entre los "temas severos" que afectan su presente en el canal, "muchas cosas son de dinero", pero existen "otras de tratos", que le "dan vergüenza". Al mismo tiempo, reconoció que no tiene vínculo con sus jefes televisivos. "No tengo relación. Nunca tengo relación con los directivos de los canales. No la fomento, no la cultivo, no me invitan a almorzar ", explicó.

"Gracias a Dios, propuestas tenemos todo el tiempo, de productoras o para ir a otro canal, pero siempre la prioridad es Canal 9 porque fuera de lo que está pasando este año, siempre estuvimos cómodos. Esperemos que no se termine esta buena relación y no empecemos con esta hostilidad que estamos viendo ahora", advirtió el conductor, en una frase en la que dejó en claro que no esperan limosnas ni favores, sino el lugar que se ganaron tras 18 temporadas.

"Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal 9. Y yo no soy de los que dice 'ay, no me cuidan en este canal'. No, yo no quiero que me cuiden. Quiero que me dejen trabajar tranquilo. No pida nada. Ni ropa pida. Me la consigo yo, me la compro yo, voy a la calle Avellaneda. No jodo para nada", sostuvo Casella ante un móvil de LAM. "No me compliques, si no molestamos. Sino tengo que pensar que dicen 'vamos a hincharle las pelotas a Casella'. La única forma de ver esto", agregó enseguida.

"Yo no tengo problema en buscarme rápidamente... y sé que por suerte lugar voy a tener. Así que no tiene más que decírmelo. Pero no diciembre. En septiembre", reclamó el conductor. "Tampoco es un ultimátum. Vos me lo preguntás, yo te digo. No me apego a ningún lugar", añadió antes de cerrar su entrevista. A su vez, sobre su producción y panelistas aclaró: "Me llevo a todos".

Luis Bremer y su tuit sobre los enojos de Beto Casella por la cochera de Canal 9.

La explicación que dio para no estar fue un "dolor de garganta", aunque es evidente que lo que lo afectó fue "un destrato" que advirtió por parte del canal. Su compañera de programa Edith Hermida recordó que no es la primera vez que toman una decisión así, ya que ya lo habían hecho "cuando echaron al productor ejecutivo". A su vez indicó que tiene fe en que todo "se va a resolver".

Uno de los puntos que habría generado conflicto fueron los estacionamientos del canal ubicado en el barrio porteño de Chacarita. "Según me informan, los estacionamientos de Canal 9 están asignadas en forma permanente para cinco radios que sumó el Grupo Octubre, más cuatro señales de Fox que alquilan un estudio, más todos los programas", explicó en un tuit el periodista Luis Bremer.

Fede Flowers confirmó que por los destratos Beto Casella contempla salir de Canal 9.

Por otro lado, su colega Fede Flowers contó que "hay mucha incertidumbre con la salida al aire de Bendita esta noche", ya que desde "el riñón del programa" la bronca está porque "el tema es la logística", que "es muy desorganizada", detalló en una publicación en redes sociales. "¿Se irán para otro canal el año que viene?", le preguntó un usuario. " Beto dejó abierta esa posibilidad ", fue la respuesta del periodista.

"El canal no puede pararse frente al programa que le da de comer. Y Bendita nunca pide más de lo básico", dice un mensaje de texto del que el periodista salteño compartió en sus redes sobre el drama que vive Beto Casella. En respuesta a si mañana había reunión, esta fuente aseguró: "No creo. Esto se soluciona cambiando la logística esta, que es muy desorganizada. Es literalmente morderle la mano a quien te da de comer. Si esto sigue mañana, no sé qué decirte".