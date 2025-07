Estalló el "maní-gate": Icardi, "La China" y el ataque "bultero" contra la supuesta amante uruguaya

Más que para poner los fideos, ya estamos para preparar la picadita... con maní incluido. Con la batalla judicial contra Wanda Nara todavía inconclusa, Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en su carrera mediática: apareció una nueva presunta amante, esta vez de nacionalidad uruguaya, quien tras ser "negada" se vengó y viralizó un video en el que se lo podría ver al futbolista en recuperación masturbándose.

La mujer en cuestión se llama Natasha Rey y es modelo. La situación escaló después de que la joven difundiera una serie de capturas de presuntas conversaciones elevadas de tono con Icardi. ¿De qué momento estamos hablando? Y, al parecer, el ex de Wanda ya había blanqueado su romance con la ex Casi Ángeles.

El bultero descargo de Mauro Icardi

Frente a la machirula desmentida que publicó el futbolista en sus redes sociales -en la que se podría ver una foto de la modelo casi desnuda y sin aparente respuesta por parte de Icardi-, la uruguaya se cansó y lo expuso con todo, primero en una filosa historia de Instagram.

"¡Te ardió! ¡Te llegó! No le entran las balas a él", arrancó el posteo, acompañado por emojis riéndose. "En breve, te contesto, mi amor. Todo trucho, lo mismo hiciste con la (emoji de la bandera turca, en alusión a la cantante con la que se lo vinculó a Icardi)", denunció. Pero eso no fue todo, dado que cumplió con una fuerte amenaza: "En breve muestro tu mini pene y las fotos que me mandaste".

Icardi, mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a Wanda Nara.

Con "La China" en la Argentina, Icardi decidió ponerle el cuerpo a la situación y la foto que eligió para difundir su descargo fue más que elocuente: un festejo en el Galatasaray en el que su short deportivo forma en la entrepierna un bulto cuanto menos generoso (al menos mucho más dotado del que se puede ver en el video, de acuerdo a quienes vieron las imagenes).

"Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes... no baratitos", escribió en todo desafiante el futbolista en recuperación, en especial por lo expuesto que habría quedado a partir de sus tatuajes.