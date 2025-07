Mario Pergolini confesó lo peor que le hizo a Susana Giménez: "No le voy a pedir perdón"

Mario Pergolini volvió a ser el centro de atención tras una explosiva confesión en su programa Bondi. El conductor, conocido por su estilo irreverente, habló sin tapujos sobre su histórica enemistad con Susana Giménez y dejó en claro que no tiene intenciones de pedir disculpas.

"Nosotros hemos hecho cosas hirientes, decir que no sería una estupidez", admitió Pergolini con la sinceridad que lo caracteriza. La relación entre Mario y la diva de los teléfonos siempre estuvo marcada por la polémica.

Mario Pergolini volvió a la televisión

Según él mismo reconoció, las críticas que lanzó en el pasado sobre el peso de Susana no fueron nada inocentes: "Lo bien que hace, tiene razón", dijo al referirse al odio que Giménez le guarda. Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento, Pergolini fue tajante: " No me divierte, la entiendo, pero no le voy a pedir perdón ".

El conductor también reflexionó sobre cómo se sentiría si estuviera en el lugar de Susana: "Yo supongo que si hubiese sido ella y me hubiesen tratado a mí como la tratamos a ella no les hablo nunca más y tiene razón".

Susana Giménez

A pesar de sus palabras, dejó claro que no cruzará esa línea y mantendrá su postura: "Con los años que tiene está en todo su derecho", comentó sobre la decisión de Giménez de no participar en su programa.

Pero Susana no fue la única figura mencionada en la charla. Pergolini también se refirió a Marcelo Tinelli, otro de los grandes de la televisión argentina con quien tuvo varios cruces mediáticos: "Yo creo que era sencillo para mí porque como Marcelo era el uno, pegarle a él era fácil y te ubica", confesó entre risas.

Marcelo Tinelli

Y aunque aseguró que no son amigos, reveló un dato desconocido: ambos compartieron reuniones de padres en el colegio de sus hijos: "Nos veían y pensaban que se iba a armar quilombo", recordó divertido.

Sobre Mirtha Legrand, otra figura que fue blanco de sus chicanas, Pergolini destacó su inteligencia para manejar los enfrentamientos mediáticos: " Mirtha en eso era mucho más viva porque entendió las peleas mucho antes ".

Mario Pergolini volvió a los medios de comunicación más picante que nunca y si en su juventud era irreverente, ahora que está más entrado en edad, la impunidad lo coloca en un buen lugar. Si bien las heridas a Susana Giménez no le pesan y ya parece haber superado la enemistad mediática con Marcelo Tinelli, los '90 parecen haberse apoderado de la televisión argentina y el ciclo de las peleas icónicas vuelve a empezar.