Sexo, capturas y aritos en "el pepito": el video íntimo de Icardi, el desplante de su supuesta amante Natasha Rey y una China afilada

Mauro Icardi volvió a convertirse en protagonista y tendencia en las redes... pero no por goles, sino por un video íntimo que estalló en X e Instagram y lo dejó al borde del escándalo triple X. La responsable de este terremoto mediático: Natasha Rey, vedette uruguaya que asegura haber recibido mensajes y videos del futbolista en pleno éxtasis. Lo acusó, lo expuso y, como si eso fuera poco, se metió de lleno en el corazón del trío más explosivo del año: Icardi, China Suárez y un (presunto) arito en el glande.

Icardi en el ojo de la tormenta

Todo arrancó con un posteo de Natasha que no dejó lugar a sutilezas. "Zorro y zorra, tal para cual. Bye. Retráctense porque no paro", escribió sobre un video que, según mostró, Icardi le mandó mientras su novia, la China Suárez, estaba ocupada en Buenos Aires. En el clip, el delantero del Galatasaray está en pleno acto de autosatisfacción. Pero la mediática fue por más y arrojó la bomba más comentada del día: "¿No tiene un arito en forma de argolla en el pepito? Tú sabes que sí, yo también".

No conforme con los detalles anatómicos, Natasha subió la apuesta mostrando la imagen que, según se pudo ver, lo muestra "tras llegar al orgasmo". Y con el filo de su lengua afilada, le apuntó directamente a la China: "¿Me la dedicó a vos o a mí, chin chin, made in China?". Horas antes, Icardi no se había quedado en silencio. Furioso, había publicado una captura donde se ve el supuesto mensaje inicial de Natasha: "Soy tu uruguaya Mauro, BB", acompañado de una foto más caliente que el verano en Estambul.

Mauro Icardi desmintió a su supuesta amante

En la misma imagen, se observaba que la vedette no era siquiera contacto suyo en Instagram, reforzando su defensa: "¿Esta sería mi supuesta amante? Qué raro... porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videitos desnuda gratis. Muy poco creíble". El futbolista había arremetido con una advertencia: "Dejen de inventar, dejen de mentir, dejen de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Como siempre y con todo, tengo pruebas...conmigo no jueguen que los prendo fuego".

Pero el que terminó incendiado fue el delantero. Entre capturas, insultos y un pene "con aro", no tardaron en llegar las teorías conspirativas. Para muchos usuarios, la verdadera autora intelectual de esta filtración sería nada menos que Wanda Nara. ¿La hipótesis? Que habría enviado el video a Rey para generar un cortocircuito entre Icardi y la China. "Wanda contrató al otro gato y le filtró el vídeo íntimo", sentenció sin anestesia un internauta, mientras otro remató: "Se siente impune y los medios la aplauden".

La vedette uruguaya publicó un video íntimo de Icardi

Pero el cierre de oro lo dio la China Suárez, con ironía y picanteo digno de meme: replicó la historia de Icardi y escribió: "Pero al menos le hubieras aceptado los mensajes baby". Este mensaje provocó la inmediata reacción de la vedette uruguaya, quien tras varias historias en su cuenta de Instagram y en breves segundos, compartió el video que lo muestra a Mauro como Dios lo trajo al mundo y jugando sólo como todo delantero egoísta que busca su gol personal en vez de colaborar con el equipo.

La vedette uruguaya publicó el supuesto video íntimo y explícito

Lo cierto es que mientras Icardi amenazó con "prender fuego" a todos, Natasha redobló la apuesta y lo exhibió con un video que, lógicamente, duró lo que un suspiro en las redes sociales porque infringía las normas de las plataformas, pero cuya duración fue suficiente para que miles de millones de personas lo descarguen. Y en otro lado, La China se reía desde su cuenta hasta que quedó en offside. Solo el tiempo -y tal vez abogados- dirán cómo termina esta historia.