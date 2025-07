La Cuerpo expone los chats calientes que Icardi le habría enviado: "¿Sos curioso, bebé?"

Si hay alguien que no está teniendo una buena semana, ese es Mauro Icardi. Pasó de convivir las 24 horas con su novia, la China Suárez, a quedarse solo en Turquía, ya que la actriz no consiguió los permisos para sacar a sus hijos menores del país. A eso se le sumó la viralización de un video íntimo, donde fue blanco de memes y lo apodaron "manicero". Alejarse del escándalo no parece ser una opción. Y ahora, una nueva influencer lo dejó en evidencia.

Aunque en redes sociales el futbolista se muestra enamorado de la China y concentrado en sus entrenamientos con el Galatasaray, lo cierto es que habría estado "de curioso", pero salió mal. Jazmín Salinas, conocida como "La Cuerpo", se convirtió en tendencia luego de publicar un supuesto mensaje que Icardi le habría enviado pidiéndole contenido sexual.

Mauro Icardi estaría interesado en el contenido sexual de "La Cuerpo"

"Hola, ¿por dónde se puede ver tu material XXX? Me gustaría experimentar, pero que quede todo en privado. ¿Cuánto cobrás?", fue el mensaje que la modelo trans compartió en su cuenta de Instagram, replicando un accionar similar al de Natasha Rey días atrás.

Picante, "La Cuerpo" también subió capturas en las que se puede ver el perfil de Icardi, supuestamente mirando sus publicaciones: "Hay que ocultar la verdad, amor", escribió. Y agregó: " Sos curioso, bebé ".

"La Cuerpo" expuso los mensajes que recibió de Mauro Icardi

En cada uno de sus posteos, la influencer etiquetó a la China Suárez y en las últimas horas le dedicó una historia exclusiva: " Lo siento por ella pero se va a saber la verdad ", escribió junto a la bandera de Japón, en clara referencia al usuario de Instagram de la actriz @sangrejaponesa.

"La Cuerpo" amenazó con mostrar más pruebas de que Icardi está detrás de ella

Además de las capturas, la modelo publicó un video en modo selfie: "Están todos sorprendidas con La Cuerpo. Yo quedé lacia. Muchos tipos son curiosos. Así como ese, me mandaron muchos", dijo Jazmín, quien dejó en claro que no se arrepiente de haberlo expuesto: "Que se la aguanten los curiosos. ¿Para qué se exponen, amor?".

Aunque compartió pruebas para respaldar su palabra, no todos le creen. En redes muchos especulan con que podría tratarse de una estrategia para ganar seguidores, especialmente porque en el mismo posteo anticipó: "Estén atentos que más tarde prendo vivo en mi cuenta secundaria y cuento todo", junto al usuario que, desde su anuncio, no para de sumar seguidores.