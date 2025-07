Natasha Rey deslizó que Icardi le hackeó sus redes y lo amenazó con armar un canal para escracharlo: "Subiré todo"

La escalada mediática del video íntimo de Mauro Icardi, que filtró la vedette uruguaya Natasha Rey, continúa a pasos agigantados. Ahora la mujer deslizó que el futbolista le mandó a hackear sus redes sociales en reprimenda, aunque no se amedrentó y amenazó con armar un canal de WhatsApp o Telegram para soltar todos las pruebas que tiene sobre el sexting que mantuvo con el delantero.

Para denunciar lo ocurrido con su cuenta de Instagram, la modelo subió un video a su TikTok en el cual emuló con su boca otro audio viralizado pertinente para este tipo de ocasiones: "Queridos y distinguidos espectadores de mi canal y de mi Instagram, me place contarles y decirles a todos que nos tumbaron, si me tumban a mí, los tumban a ustedes", lanzó.

"Ustedes no tienen a donde verme. Tumbaron una batalla, pero no la guerrera. Me tumbaron mi cuenta de Instagram y déjenme decirles que ahora tengo más deseo de subir para arriba, ahora tengo más deseo de empezar desde cero. Me han tumbado 10 mil cuentas y cada vez vengo peor", agregó en la misma publicación, en un claro mensaje contra lo que había sufrido.

Lo críptico quedó de lado en el texto con el que acompañó el video en clave humorístico. "Ya me voy a hacer un canal de WhatsApp, quizás Telegram, subiré todo. Van a ver", prometió la vedette. Ante las acusaciones de que en realidad el video le llegó de manos de Wanda Nara y que ella lo publicó como si fuera suyo, Rey se envalentonó y dejó en claro que hay más de lo que mostró que le llegó de la misma manera que lo anterior.

Natasha Rey acusó a Icardi de haberle hackeado la cuenta de Instagram.

La acusación de hackeo a Icardi se la dejó a un usuario que preguntó la razón por la cual la modelo había perdido el acceso a su cuenta de Instagram. "Me jaqueó el turco", escribió como respuesta. Si bien no hizo aclaraciones al respecto, la especulación de Rey está vinculada a que él mandó a alguien para hacer el trabajo sucio.

Lo cierto es que la vedette fue la mujer que filtró el video íntimo en el cual Icardi se masturba para ella. Ahora resta ver cómo avanza la situación y si detrás de las amenazas realmente hay más material o solamente humo. El tiempo dirá. Aunque aparentemente no será tanto.