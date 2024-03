Murió Jorge Dorio a los 65 años: sus acercamientos al peronismo, su participación en Sex y su intachable legado

Estremecedora noticia para el mundo de la radio, la televisión y los diarios: a sus 65 años, murió el multifacético Jorge Dorio. Un periodista, escritor y poeta que saltó al mundo del espectáculo con sus grandes dotes de carisma y humor ácido. Sucedió durante la madrugada del miércoles 13 de marzo tras haber sufrido un infarto; la muerte la confirmó su hijo Franco a través de redes sociales y los medios de comunicación se tiñeron de gris.

Jorge Dorio

Todo empezó cuando Dorio viajó hasta Salliqueló, una ciudad al oeste de Buenos Aires. Allí, dio su última charla sobre la fundación de la provincia pero cuando terminó sufrió una descompensación. Su hijo contó que "se infartó luego de la charla, lo tuvieron que entubar y lo llevaron a Trenque Lauquen, le pusieron dos stent pero era muy grande el infarto". "Logró salir del respirador, lo pasaron a piso, estaban esperando para que pasaran un par de días y puedan trasladarlo pero esta madrugada falleció", dijo en diálogo con Teleshow.

El último adiós de sus amigos y colegas

José María Muscari, que lo había incluido en su obra "Sex", fue uno de los artistas que despidió al periodista: "Chau Jorge Dorio Q. E. P. D 🖤. Me encantó conocerte y que seas parte de SEX original el primer año. Un distinto, un diferente, un pensador y un artista de la inteligencia. Buen viaje. Ya sos luz".

El periodista Diego Tomasi también expresó: "Jorge Dorio fue un hombre brillante, generoso, divertido. Un gran compañero de trabajo y un incansable buscador de mil aventuras. Vivió como hay que vivir, con pasión y sin miedo. Su muerte es una mierda".

José María Muscari y Jorge Dorio

Martín Caparrós, con quien copó varios años de escenarios dijo: "Acabo de enterarme de que se murió Jorge Dorio, amigo del alma. Llevábamos 25 años sin vernos, pero los que pasamos juntos fueron los más intensos de mi vida profesional. Aprendí mucho de él. Y lo quise mucho, mucho".

Gastón Trezeguet, ex participante de Gran Hermano, recordó la etapa de Dorio como panelista de GH: "Jorge Dorio a mi entender uno de los mejores panelistas que tuvo", dijo escueta pero sentidamente.

Florencia Ghio, periodista de Radio Continental, también le dedicó unas palabras: "Una noticia muy triste. Esta madrugada, falleció a raíz de un infarto, Jorge Dorio. Tengo hermosos recuerdos de mi adolescencia, cuando iba a escucharlo, junto a Alejandro Dolina, al Café Tortoni, cuando hacían 'La venganza será terrible'".

¿Por qué Dorio es un fundamental en la historia argentina?

Porque fue un comprometido con la sociedad. Con fuertes inclinaciones hacia el peronismo militante y muy en línea con la militancia popular y nacional, el periodista tomó partido desde muy chico: fue referente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires lo que lo llevó a tener que escaparse de las garras de la milicada de la última dictadura militar en el '76.

Con el retorno de la democracia, siempre estuvo del mismo lado político y enamorado de la causa nacional. Esto lo llevó a escribir un poemario que se llamó "La evolución de octubre" que engloba su amor y pasión sobre el movimiento de las masas trabajadoras.

Jorge Dorio

Además escribió "La verba inflamada" y "La mujer pez", obras fundamentales de su vida en las que analizó el contexto social y político de argentina. Su participación en la televisión estuvo marcada por su presencia en Gran Hermano pero sobre todo el el programa "678" de profundo tono político. Cuando se lanzó como panelista allí, expresó: "No era novedad para nadie que yo tenía afinidad con el proyecto (en relación a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner), incluso muchos amigos me dijeron que no agarrara, pero era un momento de la historia en donde había que tomar partido; se jugaba y se jugó bastante y había que comprometerse. Lo disfruté mucho, se hizo con la gente, y es mentira cuando se habla de un programa totalitario. No fue un programa canallesco ni una oficina de propaganda política para el Gobierno".

Sin embargo, muchos recordarán sus participaciones humorísticas en programas de radio. Primero con Martín Caparrós en el programa "Sueño de una noche de Belgrano" (1984) por el que recibieron el premio "Mejor programa de radio de habla hispana" en España. A muchos les marcó la vida escuchar su voz ronca muy particular en "La venganza será terrible", el histórico programa que condujo Alejandro Dolina que, humorada tras humorada, criticaba la realidad política del momento.