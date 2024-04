Nahir Galarza: se estrena la película que mostrará la verdad sobre la adolescente que mató a su novio

Ya se sabía que Nahir Galarza había cedido los derechos de su vida para hacer una película sobre su historia. Allí, en la ficción, se narra el punto de vista de la joven de Gualeguaychú que fue condenada a prisión perpetua tras asesinar a su pareja, Fernando Gabriel Pastorizzo, el 29 de diciembre de 2017, cuando ella tenía solo 18 años.

Esta representación será mediante un film que se estrenará en la plataforma de streaming por Amazon Prime, a partir del 22 de mayo, bajo el lema: "Conocé la verdad detrás de la historia de Nahir". La promoción de la película insiste en que está basada en hechos reales y expresa: "Muchos secretos quedaron guardados esa noche".

Nahir Galarza

En el trailer, se puede ver a una Nahir encarnada por la actriz Valentina Zenere como una adolescente que tenía una relación complicada con su novio Fernando y que lo sucedió fue "un accidente". De hecho, hasta está presente la entrevista junto a Mariana Fabbiani, que le preguntó directamente por la hipótesis sobre la posibilidad de que ella esté encubriendo a su padre.

La joven de 25 años se encuentra condenada a prisión perpetua por el homicidio agravado por el asesinato de Fernando Pastorizzo y, al poder enterarse del trabajo audiovisual encarado por Zenere, se mostró conforme con esta actuación.

En diálogo con Infobae, Nahir expresó: "Estoy ansiosa por verlo. Me gustaría ver las imágenes, pero no me dejan. No vi nada porque acá en el penal no dejan tener celu. Sólo radio, pero me encantaría verlo. ¿Qué tal salió? Valentina me encanta como actriz. La vengo siguiendo en muchos de sus papeles".

"No tengo problema que otros personajes hablen mal de mí o me acusen, pero si quiero que las palabras que dice la Nahir de ficción sean como las mías, quiero sentirme representada", expresó la joven desde la cárcel.

Valentina Zenere se puso en la piel de Nahir.

Sin embargo, remarcó que la película le da la oportunidad de "contar su verdad" ya que, según ella, no mató a Fernando: "Hacerme famosa por lo que pasó no es lindo. Yo quiero que se sepa la verdad, que no maté a Fernando".

Por su parte, consultado por El Litoral, Francisco Morales, de Amazon Prime Video Latinoamérica, indicó: "Tenemos el propósito de llevar a la pantalla relatos que aún no se han contado y que tienen el potencial de impactar al público, por lo que la historia de Nahir nos atrajo. Estamos comprometidos a difundir las voces de los narradores de historias de la región y, a la vez, sorprender y deleitar a nuestros clientes".

"La película narra las diferentes versiones que se detallan en el informe policial. Es un proyecto apasionante en el que trabajamos durante cuatro años y que implicó una investigación profunda sobre uno de los casos policiales argentinos más impactantes de los últimos años", agregó el productor y creador de la película Lucas Jinkis en la misma entrevista. "Nahir es una historia sobre cómo las relaciones tóxicas pueden terminar en tragedia", cerró.