Nancy Pazos prometió que iba a renunciar por Furia, pero reculó en chancletas: su insólito argumento

El lunes se vivió en Gran Hermano una gala de eliminación que podría haber sido digna de una final: Catalina Gorostidi vs Juliana "Furia" Scaglione. Dentro de la casa, todos los participantes planificaron voto a voto para que ese mano a mano fuera real y desde afuera algunos famosos aportaron su granito de arena para ir a favor de una o en contra de la otra. Sin dudas, una de las primeras en hacerse escuchar fue Nancy Pazos.

Furia y Catalina se reconciliaron antes de saber la eliminación.

Hace aproximadamente un mes la periodista le declaró una guerra desmedida a Furia, más allá de que la participante actualmente no puede defenderse de sus acusaciones, y aprovechó programa tras programa del cual es panelista para remarcar que se encuentra en desacuerdo con la "hermanita", ya que se muestra un tanto "violenta" y "disruptiva" dentro del reality.

Fueron demasiados los adjetivos que le impuso a Furia y en cada eliminación la periodista aprovechaba para agregar alguno más. Además de violenta, agresiva y maleducada, también llegó a decir que era una "psicópata", a pesar de no ser profesional en la salud.

La semana anterior, cuando quedó conformada la placa en una especie de "emboscada" contra Juliana sabiendo que eran seis participantes contra ella, Pazos aprovechó una vez más para mostrarse en contra de ella y pidió ante las cámaras en el programa "A la Barbarossa" que sea la próxima eliminada y en caso de no serlo pondría su renuncia arriba de la mesa.

Nancy Pazos puso su renuncia a disposición en caso de que Furia no sea eliminada del reality.

"Espero, deseo y creo que es necesario por el bien de la casa, por el bien del programa y del canal, que se vaya Furia. Y ya saben que tienen a disposición mi renuncia", manifestó. A decir verdad, no quedó en claro por qué la periodista pondría en riesgo su puesto laboral, teniendo en cuenta además la época crítica del país, por el resultado de un reality televisivo.

No obstante, el público habló y una vez más coronó a Furia como la única que hasta el momento se encamina para ir directo hacia la final. Con porcentajes peleados, poca diferencia, tribunas llenas en Gran Hermano y un "Gran Armado" que metió mano para que la gala de eliminación pase a ser del domingo al lunes, Juliana le ganó y efectivamente logró que quien era su mejor amiga, dejara la casa.

Juliana Scaglione le ganó en el mano a mano a Catalina y logró su eliminación.

Catalina debió abandonar el programa con el 57,1% de los votos y al día siguiente cuando tocó debatir y analizar todo lo que dejó la gala de eliminación en el programa conducido por Georgina Barbarossa, las miradas principales apuntaron a Pazos y el qué dirá tras haber avisado que presentaría su renuncia como panelista en caso de que Furia no fuera la eliminada.

Tras ser consultada, la periodista analítica no dudó y con suma seriedad, manifestó: "Lo vine diciendo hasta ahora y en eso no voy a cambiar. Entiendo que la gente la votó y está perfecto. Espero que sean muchos los que la hayan votado porque sentían que si Furia no estaba, no era divertida la casa. Ahora, lo que representa Furia, para mí, es horrible".

Nancy Pazos criticó a Furia y se retractó.

Acto siguiente, detalló por qué siente que Furia representa algo "horrible". "Es parte de lo peor de la sociedad. Es una persona que representa lo más violento que puede tener alguien. Después podemos explicar el porqué, pero yo sigo sosteniendo lo mismo por más de que hoy haya ganado".

A pesar de que de su renuncia no dijo absolutamente nada, sus compañeros y principalmente Gastón Trezeguet que es el fanático número uno de Furia, le frenó el carro en seco y le indicó que tratar de "violenta" a una persona que no conoce y que está encerrada en un reality no está bien. Teniendo en cuenta la opinión de ellos, Pazos se retractó y dibujó sus declaraciones: "Más que la violencia, digámosle toxicidad".