Tinelli la ensució: la empresa que tiene con Guillermina y sus 62 cheques rechazados por 64 millones

Las mañas que describen la actividad empresarial y comercial de Marcelo Tinelli, con un historial enorme en su haber de deudas y conflictos financieros, llegó a la empresa Pazvaldez S.A. que tiene con su ex pareja Guillermina Valdés. Recientemente se filtró que la empresa de la cual la ex de Sebastián Ortega es presidenta, cuenta con 62 cheques rebotados por un monto de 64.240.797,94. Allí mismo, el gerente de Programación de América TV, es el director suplente.

"La ex de Marcelo Tinelli, debe $60 millones en cheques sin fondos. Parece que a Guillermina se le pegaron las mañas. Seremos buenos con ella...", ironizó el periodista Nacho Rodríguez en su cuenta de X (ex Twitter). A esa publicación le sumó las dos imágenes que muestra la consulta de información para el cuit de la firma de la Central de Deudores Financieros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El resultado de la consulta de información de la firma de Guillermina Valdés respecto a las deudas registradas en el sistema financiera.

La referencia a las mañas del conductor de Bailando 2023 tienen que ver con sus antecedentes de los últimos años, en los cuales sus desmanejos económicos se hicieron habituales y cotidianos. Según pudo registrar BigBang , a fines de febrero la deuda de la productora LaFlía ascendía 260.739.000 pesos. Además, tenía un total de 45 cheques sin fondo rechazados, de acuerdo a la información brindada por el BCRA, por un total de 79 millones.

Lo cierto es que Pazvaldez S.A., lejos de ser un emprendimiento televisivo o del entretenimiento y ser una usina permanente de gastos, es una tienda de ropa que se encarga de vender indumentaria tipo deportiva, aunque originalmente haya sido inscripta como del rubro del calzado. Según información publicada en el Boletín Oficial, en una asamblea de julio de 2019 se aprobó la renuncia de quienes eran presidente y director suplente, para que asumieran Tinelli y Valdés, quienes en aquel momento todavía eran pareja.

El resultado de la consulta de información de la firma de Guillermina Valdés respecto a las deudas registradas en el sistema financiera.

Al mismo tiempo, según este reporte de deudas la situación financiera de la firma es de nivel cinco. Es decir que es considerada "irrecuperable", en el sentido de que la estimación afirma que una deuda con esta no podrá ser cobrada. Básicamente, la consideración que se tiene desde esta rama del BCRA es que el estado financiero del es malo y que no cuenta con la suficiente fluidez de fondos para afrontar sus obligaciones, con atrasos que pueden ser mayores a un año.

Si bien la Argentina vive un momento crítico en lo que hace a la economía, este tipo de prácticas son más bien recurrentes en los últimos años a la hora de los manejos empresariales de "El Cabezón". Es un hecho que sus fracasos lo impulsaron a esto y que la espiral descendente a la que se expuso desde que sus productos televisivos dejaron de ser tan convocantes, lo profundizaron aún más.

La publicación en el Boletín Oficial donde se nombran presidenta y director suplente de Pazvaldez S.A. a Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli.

El último Bailando tuvo este problema claramente, e inclusive afectó de lleno a la economía del canal, que tuvo 249 cesanteados que terminaron en 30 despidos. "La verdad que no fue un buen año. De hecho, gastaba 19 palos por día y recaudaba seis. Eso es un problema grave. Vos sabés que los auspiciantes son fundamentales", reveló Jorge Rial en una entrevista que le realizó Marina Calabró para El Observador. "Yo pensé que con Tinelli, América no sólo se le podía acercar a El Trece, en un año malo de El Trece, y no pudo. Ni siquiera se le acercó. Fue muy malo lo de El Trece y ni así pudo. Me parece que Tinelli está cómodo en el lugar donde está", añadió.