Nicki Nicole rompió el silencio tras su separación de Peso Pluma: "Gracias por el amor"

La separación de Nicki Nicole y Peso Pluma cayó como un balde de agua fría, porque fue sumamente inesperada. Los cantantes habían confirmado su romance hace siete meses y en los últimos dos , entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo que pasaron juntos y las vacaciones, no dejaron de mostrarse súper enamorados. De hecho, fueron juntos a la premiación de los Grammys y él habló fantasías de la oriunda de Rosario.

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Latin Grammy 2023.

Pero todos aquellos halagos y las miles de maneras que eligió para presumirla, se vieron desdibujados cuando una semana más tarde, el cantante mexicano fue visto de la mano de otra mujer, en un evento al cual Nicole no se hizo presente. Teniendo en cuenta la velocidad de las redes sociales y la exposición de ambos, la noticia voló y llegó a todos los destinos posibles.

Lo que sucedió fue que cuando terminó la final de fútbol americano conocida como Super Bowl, Peso Pluma se fue a un casino de Las Vegas, en el cual fue registrado paseando de la mano y jugando, con una mujer llamada Sonia Sahar, con la cual se habría retirado del lugar para pasar la noche juntos.

Un fanático del cantante vio aquella situación adentro del casino y los filmó durante un minuto para que se vea como Peso Pluma se retiraba junto a su acompañante muy acaramelado y con sus guardaespaldas a su costado. Aquel video, en cuestión de segundos, se replicó por todas las redes sociales y minutos más tarde fue Nicki la que decidió hacer un anuncio de separación.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", escribió en su cuenta oficial de Instagram sin nada más que agregar.

La historia de Nicki Nicole que confirmó los cuernos de Peso Pluma.

Antes de hacer ese comunicado, eliminó las fotos que tenía con él y luego de dar a conocer la separación, también lo dejó de seguir en las redes sociales tanto a él como a todos sus allegados. A partir de ese momento, no volvió a mencionarse al respecto, pero todas sus redes sociales se llenaron de mensajes de amor y cariño hacia ella.

Sin embargo, dos días después de la tormenta, el video, el anuncio de separación indicando "la falta de respeto" y todo lo ocurrido, la trapera volvió aparecer en escena para hacerles llegar un mensaje de cariño a todos sus fanáticos que se encuentran al pie de la letra tras este terrible momento. "Una vez más, gracias por el amor que me están haciendo llegar, los quiero mucho", escribió en su canal de difusión.

Nicki Nicole le envió un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos en este duro momento.

Lo cierto es que hasta el momento Peso Pluma no se dio por aludido y no sólo que no volvió a hacerse presente en ninguna red social ni para pedir disculpas públicamente ni para aclarar nada, sino que no borró ninguna foto con Nicki ni tampoco la eliminó de sus seguidores. Hasta el momento, es toda una incógnita saber lo que piensa el cantante mexicano, pero lo que sí se sabe es que en Argentina, todos se encuentran de la vereda de la rosarina.