Nicole dijo que Cubero "no la puede soltar", Viciconte la cruzó y Sabrina Rojas reveló sus infidelidades

Luego de que Nicole Neumann asegurara que su ex marido y padre de sus tres hijas, Fabián Cubero, todavía "no puede soltar" el recuerdo de la relación que tuvieron ambos, la actual pareja del ex futbolista, Mica Viciconte, la cruzó con dureza y rebatió su postura. Por otro lado, Sabrina Rojas expuso a la modelo embarazada en historias de infidelidad de su pasado, cuando recién comenzaba el amor con el ex Vélez Sarsfield.

"Yo no podría estar con una persona que no hubiera cerrado otra historia", aseguró Viciconte ante un móvil de LAM que la interceptó en su auto. "Como que diría '¿qué estoy haciendo acá?', yo la verdad es que no podría estar con alguien, sea Fabi o cualquier otro, que no cerró una historia", agregó.

MIca Viciconte y Fabián Cubero son pareja desde hace siete años.

"¿Creés que no puede soltar?", le había preguntado un periodista de Caras, días atrás, a Neumann. "Evidentemente, cuando uno está feliz con su vida, con su familia, no está mirando a otro ni queriendo joderle la vida al otro", fue la respuesta de la pareja del piloto Manu Urcera. Esas fueron las declaraciones que generaron que la actual pareja de Cubero no se guardara nada ante las cámaras de América TV.

"¿Qué es no soltar?, a veces uno pelea por los derechos que le corresponden y eso no significa 'no soltar'. Me parece que está confundida en ese término. Yo creo que Fabi lo que está haciendo es tratar de buscar siempre el bienestar y lo mejor, y después somos las mujeres las que pedimos igualdad pero hay que hacerla la igualdad", argumentó Viciconte. "La realidad es que para mí lo más importante son los hechos, es como es Fabi conmigo, cómo actúa, qué hace, qué dice, y la realidad es que estamos bien, estamos hace casi siete años juntos y estamos bien. No tengo esa duda, la verdad", añadió.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y las tres hijas que tuvo con Nicole Neumann.

"Si pedimos igualdad, la igualdad es para todos igual", continuó la ex Combate. "Si yo, Micaela, tengo un hijo y por equis razón me separo, yo tengo que mantener a mi hijo, yo tengo que mantenerlo porque yo también lo traje al mundo, no es solamente y pongo en este caso el ejemplo de mi hijo Luca, no es solo que Fabi se tiene que hacer cargo de él, yo también me tengo que hacer cargo de mi hijo", opinó.

"La mujer y el hombre tienen que tener igualdad, para eso trabajan, si no no tengas hijos. Y esto lo hablo en general, no soy de la mujer feminista, creo que la igualdad es para todos", insistió Viciconte. "Si ninguno puede hablar, no sé qué dijo, porque nosotros, si buscás la nota, no hablamos, yo estoy hablando en base a mi experiencia personal porque yo no puedo hablar de ella", sentenció.

Sabrina Rojas reveló intimidades del inicio de la relación entre Nicole y Cubero.

La exposición acerca de que ella no puede hablar de Neumann por cuestiones judiciales no pasó desapercibida al punto de que cuando el notero afirmó que Nicole había hablado "con mucho cuidado", su entrevistada lo interrumpió casi con en, y Mica lo interceptó: "No, con cuidado no habló".

"Lo que yo hablo lo hago desde mi experiencia personal y porque trabajo en el medio y lo puedo decir, pero no estoy hablando de ella porque no me interesa tampoco, pero sí estoy hablando de mi pareja. Yo puedo decir cómo es él como pareja, lo veo con mi hijo Luca y es un padre de diez, no puedo decir nada, no tengo ningún reclamo", concluyó Mica.

Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli en LAM promocionando Pasó en América.

Por otro lado, en su visita a LAM para promocionar Pasó en América, el nuevo resumen diario que hará junto al periodista Augusto Tartúfoli, Rojas no se guardó nada respecto al pasado de Neumann: "Yo trabajaba con Nicole cuando ella se estaba separando de Nacho (Torres, su primer marido) y estaba conociendo a Cubero. Yo le hacía el aguante para que se puedan ver. Salíamos en grupo", recordó.

"Hacíamos teatro con Nito Artaza. Entonces, salíamos en grupo y disimulábamos que estábamos todos juntos. Y ellos ya estaban ahí", explicó Sabrina, quien también indicó que el futbolista también "tenía una novia marplatense". A su vez, mientras querían juzgar a ambos por la infidelidad, Rojas procedió a defenderlos: "Los dos flashearon. Tuvieron una familia, tres hijas. Puede pasar".