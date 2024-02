"No era un triángulo, era un octángulo": Laurita y su sincericidio sobre la relación con Hoppe y Fede Bal

Aunque haya sucedido en 2016, el recuerdo de la infidelidad de Laurita Fernández a Federico Hoppe, con Federico Bal, todavía trae repercusiones a la actualidad. La bailarina, durante la presentación de Legalmente Rubia, el nuevo musical que protagoniza, declaró que durante esa época lo que vivió "no era un triángulo", sino un "octángulo" o un "hectángulo", en relación a las otras personas con las que estaba el histórico productor de Marcelo Tinelli.

La confesión se dio en el marco de un móvil que brindó ante Intrusos por la nueva obra. Allí, la conductora Flor de la V le elogió la carrera de la actriz y habló de que no se sabía dónde podía terminar porque además de capacidad, tenía conflictos de su intimidad que le habían hecho crecer como figura. "¿Que tuve muchos quilombos decís?", bromeó Fernández. "Hoy me río. En su momento no sabés qué hacer, la pasás medio mal. Pero todo fue genuino. Te juro que nada fue armado", agregó.

Todavía no se habían puesto a indagar sobre qué episodio en particular de la vida hablaba Laurita, aunque ya con las sospechas acerca de que hablaba de su separación con Hoppe, desde el estudio le preguntaron si cambiaría algo de ese pasado, en caso de tener la posibilidad.

"Sí, porque quizás a veces yo le hecho mal a alguien sin querer, pero en ese momento yo creía que se lo merecía, como que se la estaba devolviendo por todas las que me había hecho. Como un 'pará, ¿y yo todo lo que pasé?'. Y sin embargo me sentí peor yo haciendo sentir mal a otro, que cuando me hicieron sentir mal a mí", reveló la bailarina.

Si bien las dudas sobre de qué hablaba ya se habían ido ante tal declaración, la panelista Karina Iavícoli le preguntó si hablaba de una ex pareja que en algún momento la hizo sufrir y al que ella intentó hacer pagar con la misma moneda. "Como diría Karina. Es que lo he cantado ese tema, pero con un fervor", afirmó de forma chistosa Laurita.

Fede Bal y Laurita Fernández cuando eran pareja.

"Ese triángulo, no sé por qué mi mente es Hoppe, Fede Bal y vos", explicitó la periodista. "No, pero no era un triángulo, era un octángulo. Era un hectángulo", lanzó Fernández con una carcajada enorme que la acompañó atrás. Luego buscó la complicidad de la conductora amiga de ella: "¿O no, Flor?". "Mucha gente", la apoyó ella.

"Obviamente no fue nada planeado, pero vos en el camino quizás hacés daño a la otra persona. Y yo me sentí peor, te lo juro. Lejos de decir: 'tomá, ahora te quiero ver mal a vos'. No, me sentí bien, me hizo mal que otra persona sufra por algo", lamentó, en una reflexión propia de los casi ocho años que la separan del evento.

La actriz confirmó que le pidió disculpas a Hoppe, ante la pregunta que le hicieron en el móvil. "Porque obviamente le estaba haciendo mal, pero era algo consecuente de la vida, de una situación. No es que alguien hizo algo con saña. Si alguien termina con vos, o vos terminás con alguien, lastimás al otro y lo hacés igual, o es lo que te pasa", comparó.