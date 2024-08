"No está bueno hacer un negocio": la crítica de Lucas Benvenuto al denunciante de Marley

Siguen las repercusiones luego de la devolución pública que hizo Alejandro Wiebe, mejor conocido como Marley, ante la acusación que Adrián Alfredo Molina le hizo por corrupción de menores. Es que ahora, Lucas Benvenuto, el joven que acusó por abuso de menores a Jey Mammon, salió a pedir que no comparen las historias y a despegarse del nuevo caso, del que deslizó sospechas por la supuesta intencionalidad comercial que demostró el hecho de estar acompañado por realizadores audiovisuales que harán un documental.

El descargo de Lucas Benvenuto contra la denuncia que hizo Adrián Alfredo Molina contra Marley por abuso sexual.

"Ayer me actualicé y les juro que me arrepentí de hacerlo. Pude ver las entrevistas y se puso la piel de gallina. ¿Saben qué sentí? Como si se hubieran apropiado de mi historia. La forma de hablar. La forma de razonar. La forma de hablarle a otros sobrevivientes. Solamente hay una diferencia acá. Yo tenía cuatro años en el momento que comenzó todo y siguió hasta los 18. No tenía 20 años", señaló Benvenuto en una serie de historias en sus redes sociales.

"¿Recuerdan que me ofrecieron hacer una película en España y un libro? Recuerden que también rechacé estas propuestas porque sentía que no estaba bien recibir dinero por contar una historia que me causó tanto dolor", advirtió el denunciante del músico. "Casos como este atrasan historias de sobrevivientes como la mía y muchísimas, muchísimas personas más", agregó.

Benvenuto inclusive fue mucho más taxativo cuando aseguró que "no está bueno hacer un negocio de casos como este" a partir de la información que circuló acerca de que Molina fue a Intrusos acompañado de tres creadores de contenido y realizadores audiovisuales. "Es una falta de respeto hacia mí y todos los sobrevivientes. Esta persona también me escribió para que le dijera 'consejos' de cómo manejarse en los medios. No hay consejos, uno no prepara esto o llega con un equipo de producción", remarcó.

"Casi me arruina psicológicamente haber hecho pública mi historia. ¡No podría aconsejar a nadie! Es muy doloroso todo. Y me avergüenza que se apropien de mi historia para inspirarse en una fábula. ¿Me explico? Con mi abogado estamos hace 12 años en esta lucha. Es una vergüenza que hagan algo así. Más respeto, por favor", exigió el denunciante de Mammon.

"Por favor, eviten hacer comparaciones con mi caso, y con el caso de M. Yo tenía 10 años en el caso de los boylovers, 12 años en el caso del librero y 14 años en el caso J. Mi historia es muy diferente", resaltó Benvenuto. "Eviten enviarme mensajes, porque no voy a dar notas. Mi foco está en recuperar mi vida y ustedes lo saben. Yo hablé, denuncié. La Justicia dio paso y los medios aceptaron a mi abusador. No hay nada más que decir, queda en la moral de cada uno. Ya sufrí demasiado. ¿Ahora empatizan? Saludos", cerró con dureza.