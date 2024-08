Marixa Balli se cansó de Marcelo Tinelli y lo dejó de seguir: "Me harté de todas las bol..."

No es una semana tranquila para las angelitas. Y es que tras el "silla gate" de LAM, en la noche del jueves Marixa Balli dio detalles sobre la contundente decisión que tomó y que salpica de lleno a Marcelo Tinelli. El Cantando 2024 está a punto de comenzar. y no solo la lista de participantes, y quién será la conductora generan controversias en el mundo del espectáculo. En el programa de Ángel De Brito analizaron cada uno de los pormenores del reality show que tendrá a Florencia Peña en su conducción y mientras se hablaba de este tema, una de las panelistas fue picante y confesó que no le interesaba absolutamente nada de lo que se hablaba.

Marixa Balli

Balli consultó que rol ocuparía Milett Figueroa -pareja del conductor y gerente de programación de América TV- en el espectáculo de canto. Fue cuando Yanina Latorre no dudó en dejar en evidencia a su compañera: "Se ve que no viste la última historia de Marcelo", comentó. Inmediatamente, la ex bailarina de música tropical tomó la palabra y afirmó que en el último tiempo decidió ya no seguir en Instagram al conductor del Bailando por un sueño. Ante la reacción de sus colegas, Marixa no se quedó callada y explicó: "La verdad es que no lo sigo. Lo dejé de seguir hace dos meses. Y al día siguiente él me dejó de seguir a mí", dijo.

Fernanda Iglesia indagó sobre los motivos del unfollow: "La verdad es que ya me pudrí. Me harté de todas las bol... de Marcelo. Pero me pudrí de todas las cosas. Y la verdad que sí. La cuestión es que yo lo dejo de seguir y al día siguiente me causó gracia porque él me dejó de seguir", contestó Marixa volviendo a repetir que el empresario está pendiente de quien lo sigue, y en caso de que alguien deje de seguirlo toma la misma postura.

Lejos de enfocarse en que Tinelli había dejado de seguir a "La Cachaca", cuestionaron cómo ella se había dado cuenta: "Voy a ser sincera, lo dejo de seguir y me hice una apuesta a mí misma. Le doy 24 horas. Y fue automático. ¿Quién miraba a quién? Miré si me seguía o no, y obvio. Dejé pasar 24 horas y miré de chusma y dije 'a ver, ¿lo vio, se dio cuenta?'. Y obvio que sí, porque me dejó de seguir", explicó. La cuestión no quedó allí y escaló a un grado de tensión que copó el estudio de América TV.

Pepe Ochoa se indignó ante la decisión de Balli y le recordó que ella le debe mucho al comunicador, ya que éste le había ayudado con su marca de ropa: "¿Cómo Xurama no sigue a Marcelo? Le debe todo". Sin embargo, la bailarina se puso firme y contestó: "¿Quién le debe? Con Xurama desde el año 2005 que la vengo remando". Este no convenció al community manager de LAM: "Pero te la hizo famosa Marcelo en el Bailando. Para vos y para tu hermana", volvió a cuestionar sobre el pasado.

Fátima Florez junto a Marcelo Tinelli haciendo una imitación de Marixa Balli, con la bailarina presente.

Según Marixa no todo son buenos recuerdos en la pista del Bailando: "Sí, bueno. Yo quiero aclarar, fue un día que me minimizaron y empezaron a hablar de La Salada y que si alguien se compraría ropa ahí. Estaba Lizardo (Ponce) y Marcelo le hace un juego. 'Y vos, Lizardo, ¿te comprarías ropa en la Salada?' Dijeron 'no, no', siempre minimizando y discriminando, ahí dije 'bueno, paremos un cacho. Ya está, chicos. Hay formas y formas'", recordó.

Además siguió cuestionando el accionar de quien en aquel momento era su jefe: "Empiezan a hacer ese juego, que la verdad que no quedó bien. No sé qué pasó en las redes o qué sucedió porque en un momento me enojo y les digo 'miren chicos, con Xurama todo bien, con la joda todo bien, yo me engancho, me prendo en todo, pero ya cuando pasamos al terreno de la discriminación, no. Se los dije ahí mismo en el aire, en Showmatch", concluyó. Finalmente, Balli fue contundente al expresar que no necesitó ni necesita en el presente de ningún hombre que la ayude en sus emprendimientos, ya que viene hace años remando con las bajas y altas que se viven en lo económico.