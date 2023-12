"¡No mencionen a Del Moro!": Tinelli y el miedo a GH ante la estrategia de Telefe para arruinar a América

El próximo lunes la industria de la televisión argentina va a tener una jornada definitoria. Telefe lanzará una nueva temporada de Gran Hermano, que promete robarse a toda la audiencia nocturna. Del otro lado, un desgastadísimo Marcelo Tinelli con el Bailando 2023 como bandera de América TV, intentará mantener los pocos puntos de rating que hace, con Silvio Soldán como co conductor invitado y los juegos del viejo Feliz Domingo como parte del programa.

La preocupación de "El Cabezón" explotó luego de que se confirmara que la señal de las pelotas acordó con Canal 9 para que quienes salgan del reality los domingos, después del debate propio de GH, pasen por Bendita TV. Cabe recordar que la temporada pasada, el beneficiario de esta dinámica era Ángel de Brito y su LAM, quienes tenían en segunda instancia a estos invitados.

Marcelo Tinelli está preocupado por el rendimiento de Gran Hermano y el Bailando 2023.

La decisión generó que tanto en América TV como en El Trece tomaran la determinación de no cubrir nada del reality que muestra la convivencia en la casa más famosa del país, como respuesta a la nueva alianza conformada por las otras dos señales privadas de televisión abierta de aire.

A esto se refirió Marina Calabró al aire de Lanata sin Filtro por Radio Mitre. "GH está cerrando su alianza estratégica con El Nueve. La idea es generar una suerte de acuerdo de reciprocidad. El Nueve me dijo: 'Estamos en eso, le estamos dando forma, pero no está cerrado'", reveló la periodista. "América sin Gran Hermano. Por decisión de Marce, el canal no va a pasar los contenidos del reality de Telefe, al menos hasta que termine la temporada 2023 del Bailando", agregó.

Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares, los últimos finalistas de GH.

"Cuando uno replica los contenidos en otras pantallas suma audiencias. El público de Telefe está muy fidelizado, en líneas generales, la gente que ve Telefe, lo ve de apertura a cierre. En cambio, la gente que ve América, es otro target. Entonces eso le sirvió muchísimo al producto", detalló Calabró al respecto de la decisión.

Por otro lado, la politóloga también expuso la preocupación que generó en el entorno de Tinelli la nueva alianza entre canales. "El gran tema en América es que Marcelo prohibió que se mencione el nombre de Gran Hermano o Santiago del Moro en la pantalla", señaló la columnista de radio.

Silvio Soldán, histórico conductor de Feliz Domingo.

A BigBang también le llegó la frase "no mencionen a Del Moro". Es un hecho que los números de rating no son lo que esperaba Tinelli cuando desembarcó en América para ser gerente de programación, en reemplazo de Liliana Parodi. Su producto emblema es muy caro en comparación con tener una casa microfoneada y con cámaras que hace un promedio de 20 puntos. En el caso del Bailando 2023, lograr una cuarta parte de eso cuesta mucho más esfuerzo -y presupuesto-.

En esta desesperación es que Tinelli confirmó que el lunes tendrá una bomba para competir. Se trata del histórico conductor Silvio Soldán, quien entre baile y baile llevará los juegos que hacía hace 20 años en el desaparecido Feliz Domingo, para que las parejas participen y que la que abra "el cofre de la felicidad" logre la inmunidad, un premio en efectivo y, además, un viaje. Todavía no se sabe si será a Bariloche. Aunque en caso de que no lo sea, parecerá una estafa para quienes pasaban las tardes del domingo viendo a estudiantes secundarios preparados para el "sin repetir y sin soplar".