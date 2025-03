"No quieran buscar nada porque no lo hay": Nacho Castañares y Coty Romero confirmaron su separación

El romance que comenzó como una sorpresa para los seguidores de Gran Hermano llegó a su fin. Nacho Castañares y Constanza "Coty" Romero anunciaron su separación, dejando atrás un año de amor, exposición mediática y rumores de crisis. La noticia la dio a conocer Nacho a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un extenso comunicado en el que confirmó la ruptura con la correntina. "No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, también merecen leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co", escribió el ex hermanito, dejando en claro que su relación con Coty había llegado a su fin.

Coty Romero y Nacho Castañares

Sobre las razones de la separación, el ex Gran Hermano aclaró que no hubo terceros ni conflictos mayores: "No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo". Sin embargo, quienes siguen de cerca a la pareja sospechan que los problemas venían de antes. Si bien Nacho aseguró que todo terminó en buenos términos, lo cierto es que los rumores sobre problemas en la pareja ya circulaban hace tiempo. En los últimos días, Coty habría protagonizado un episodio de llanto y gritos en las instalaciones de Telefe.

El posteo de Nacho anunciando su separación de Coty

Cabe destacar que allí, ambos comparten la conducción del stream Fuera de Joda. "Terminó todo a los gritos y llantos contra Nacho", había revelado Pepe Ochoa en LAM, sumando que la correntina no estaba en su mejor momento y que "se va gritando porque está mal con Nacho, están en una crisis". La relación de Nacho y Coty pasó por varias idas y vueltas. En febrero de 2025 ya habían tenido una crisis e incluso se habló de una separación, pero lograron recomponerse.

Ahora, todo indica que el quiebre es definitivo. Nacho y Coty se conocieron en la edición 2022/23 de GH. Dentro de la casa, su relación era cordial, pero sin indicios de romance. Nacho estaba en pareja con Lucila "La Tora" Villar, vínculo que se disolvió tras la salida del reality. Recién entonces, fuera del programa, el acercamiento con Coty se convirtió en amor. En 2024 oficializaron su relación y se mostraron muy enamorados, viajando juntos y compartiendo momentos cómplices con sus seguidores.

Lo curioso es que días antes del anuncio de su separación, Nacho avivó el debate sobre su historia de amor con una llamativa declaración. En una entrevista con el influencer Franco Tita, fue consultado sobre su relación con "La Tora" y si realmente había estado enamorado de ella. Su respuesta sorprendió: "Es alguien a quien le tuve mucho cariño. Teníamos una relación muy linda, pero lo que me pasó con Coty no me pasó nunca. Ahora me siento enamorado realmente".

La relación de Coty Romero y Nacho Castañares llegó a su fin.

Aquel comentario parecía afianzar su vínculo con Romero, pero solo días después, confirmó su ruptura con ella. Mientras Nacho hizo público el anuncio, Coty aún no se expresó sobre el tema. En sus redes sociales, las fotos con su ex pareja siguen intactas, incluidas las de su viaje a Disney a finales de 2024. Su silencio causó aún más especulaciones sobre los verdaderos motivos de la separación y cómo está afrontando la ruptura. Por ahora, la historia de amor que conquistó a los fans de Gran Hermano llegó a su fin. Solo el tiempo dirá si esta decisión es definitiva o si el destino volverá a cruzar sus caminos.