Ari Paluch expulsado de Rock & Pop tras su último caso de acoso contra una trabajadora

Ari Paluch no se salió con las suyas y esta vez lo desvincularon de FM Rock & Pop después de una suerte de humorada que en realidad conducía a seguir reproduciendo en el discurso, la cultura de la violación.

En un comunicado que se hizo rápidamente viral, se informó que Paluch no formaría parte de la señal. La firma de la contundente misiva, fue de la CEO de Grupo Alpha, Silvia Marino.

Comunicado del Grupo Alpha

"El Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha resolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock & Pop y no continuará vinculado a la radio", explicaron de manera simple y clara.

Ari Paluch: qué había dicho

"¿Tan fácil es conseguir burundanga. Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?", preguntó Paluch a Beto Casella con quien realizaba el pase de un programa a otro. En la misma línea, continuó: "Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos en el vaso con agua".

Sin dejar de sonreír incómodamente, Casella le pasó la bomba la Martina, hija de Paluch para que "frene" al conductor: "Frenalo vos a tu padre". "Padre, padre, ubicate", le dijo ella nerviosa y contundente.

Sin embargo, Ari Paluch insistió: "¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito? ¿que te da un besito?". Ante semejante pregunta, Martina no tuvo más que un gesto de desaprobación para que terminara la transmisión y casi sin mirarse, coincidieron con Beto Casella.

No pasaron 24 horas de su declaración cuando salió en sus redes sociales oficiales a pedir perdón: "Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe (Corral), la locutora de Beto Casella por un chiste imprudente que hice esta mañana", dijo y siguió: "Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor, como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos, pero nada de esto es una excusa".

Además, explicó: "Es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros. No quise ser ofensivo con ninguna mujer ni con ninguna persona". Y, en esa misma línea siguió: "Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto que fue un error y me lo hizo ver inmediatamente mi hija, o sea, que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia, le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido".

Ari Paluch, terminó: "Aquel a quien ofendí, le pido disculpas, este es un mensaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas, así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias".