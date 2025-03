La abogada de Icardi no se arrepiente de haber tildado de "put..." a La China Suárez: "¡Me recontra hago cargo!

El drama entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia 'La China' Suárez sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, audios filtrados y renuncias inesperadas. El viernes, un escándalo sacudió el edificio donde reside la empresaria cuando el futbolista intentó retirar a sus hijas, Francesca e Isabella, sin éxito y con intervención policial incluida. Como consecuencia, su equipo legal, compuesto por Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero, decidió dar un paso al costado.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. El programa LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, reveló un audio en el que Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, se despachaba sin filtro contra La China Suárez, actual pareja del futbolista. "Tiene que ser inteligente, que la corra, la China se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo", afirmaba Piro en la grabación.

Los viajes de la China Suárez junto a Mauro Icardi hacen enfadar a Benjamín Vicuña

Además, en otro fragmento del audio, la abogada le advertía a Icardi sobre su relación con la actriz: "Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso, si vos escuchás las grabaciones que hay, él dice 'No es mi novia, no es mi pareja' y a las chicas se las presenta como una amiga". Luego de la filtración del audio, Piro recurrió a la red social X para dar su versión de los hechos. En un extenso posteo, no solo reconoció que era su voz la que se escuchaba en la grabación, sino que también responsabilizó a Wanda Nara y a su abogado, Nicolás Payarola, de haber filtrado la conversación.

En su extenso descargo, la letrada aclaró: "Podría salir a desconocer ese audio diciendo que es IA (inteligencia artificial) y que no soy yo, pero estaría faltando a la verdad. ¡Soy YO, yo dije eso y me recontra hago cargo!". Piro también arremetió contra Payarola: "Pobre del infeliz que necesitó quebrar todo código profesional filtrando una charla privada para intentar, infructuosamente, debilitarme. Me hubiese afectado si MI CLIENTE, Mauro Icardi, no hubiese sabido de MI PROPIA BOCA, desde el día que lo conocí, lo que yo pensaba por entonces. Pero como soy una mujer transparente y limpia, ¡sus amenazas y extorsiones nunca me hicieron mella!".

El descargo de la abogada de Mauro Icardi

A pesar de que Lara Piro, junto con sus colegas, había anunciado su renuncia a la defensa del futbolista, su mensaje en X sembró dudas sobre su continuidad: "Mucho tiempo fui 'Team Wanda' porque soy una defensora a ultranza de la 'familia' y, como tantos, compré la publicidad negativa de Eugenia como 'rompedora de familias'. Pero al haber tenido que ser obligatoriamente parte de la intimidad más recóndita de este caso, descubrí que quienes yo creía que eran 'buenos/as' o 'malos/as', 'tóxicos' o 'bataclanas', no eran lo que yo creía". Además, se refirió en tiempo presente a Icardi como su cliente, lo que hace pensar que la ruptura profesional aún no está definida.

Mientras la tormenta mediática no cesa, Mauro Icardi y La China Suárez parecen tener otros planes en mente. Según el periodista Pepe Ochoa, la pareja estaría considerando casarse e incluso ya habrían contactado a Enzo Miccio, reconocido organizador de bodas en Italia. "En este último viaje, lo que hicieron Mauro y La China en Italia fue mandar a averiguar en el staff de Enzo Miccio, un organizador de casamientos", reveló Ochoa en Bondi Live. Además, detalló que la pareja estaría evaluando dos lugares para la ceremonia y que el evento sería íntimo, con un hospedaje de tres días para los invitados.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella

En Italia, aseguran que solo falta la finalización del divorcio de Icardi para que la boda con La China pueda concretarse. "Acá no ven la hora de que le salga el divorcio a Mauro porque La China es la que quiere terminar de poner el gancho", aseguró Ochoa. Entre peleas, audios filtrados y escándalos judiciales, el futuro de Icardi sigue envuelto en polémica. Sin embargo, parece que el amor con La China sigue firme y con planes de altar incluidos. ¿Se viene una boda bomba en el mundo del espectáculo?