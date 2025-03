"No soy la doble de nadie": Mar Lucas se plantó frente a las comparaciones con la China Suárez

De España a Argentina. Mar Lucas aterrizó en el país para presentar un nuevo tema musical con Elian Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante. En medio de la polémica del Chateau Libertador, la joven se vio involucrada en el Wanda-Gate y en una entrevista en el programa Mujeres Argentinas, aclaró qué siente cuando la comparan con la China Suárez.

Cabe recordar que la influencer europea fue nombrada en los medios argentinos por su romance con Rusherking; el vínculo terminó cuando el cantante apostó a un noviazgo con la ex Casi Ángeles. Esta última le habría hecho la vida imposible: audios con tonos elevados, empujones en fiestas e imitaciones en looks y contenidos en redes sociales.

Mar Lucas se molesta cuando la comparan con la China Suárez

Ante la polémica, Mar Lucas prefirió mantener un perfil bajo y no se refirió a los escándalos que azotaban su privacidad. El tiempo pasó y ahora llegó a la Argentina en un momento complicado entre Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y, justamente, la China. Además, no sólo quedó involucrada por el estreno de su canción con el representante de cumbia 420, sino también por su supuesto parecido con Suárez.

"L-Gante presentaba una nueva colaboración con quien la gente la apoda como la doble de la China", así la presentaron en el programa en el que salió por videollamada. Sin perder la simpatía, la influencer puso un alto y aclaró que no le gusta ser comparada con otra mujer: "Con todo respeto, la China es preciosa, pero, no me gusta que la gente esté todo el rato diciendo 'la doble'".

Para salir de la incómoda situación, las conductoras del programa minimizaron la molestia de su entrevistada y le consultaron cómo llegó la propuesta de grabar con cantante de cumbia 420: "La colaboración se dio natural, a él le enseñaron mi canción, la escucho, le encantó y se sumó. A mí me mandaron la canción con las voces de él y me encantó".

Virginia Gallardo interrumpió a la cantante y le explicó por qué se la compara con la China Suárez; nuevamente Mar se puso incómoda y trató de mantenerse firme en su postura: "No estoy tan enterada, algo me he enterado, pero yo literal vengo hablar de mi música, de mi canción", dejó en claro que no le interesa que se la vincula al Wanda Gate.

El equipo de Mujeres Argentina no entendió la negativa de su invitada y fue el abogado Mauricio D'alessandro quien le consultó qué pensaba de que una polémica familiar con menores de por medios, como es el caso de Mauro Icardi y Wanda Nara, escale al ámbito público: "Yo no tengo idea de nada, creo que le estáis preguntando a una persona que no tiene nada que ver con todo esto".

L-Gante y Mar Lucas en una tarde por Buenos Aires

Si bien, Mar Lucas desea mantenerse alejada de la polémica, llegó en uno de los momentos más alborotados del Wanda Gate. Y es que mientras Icardi está imputado por hostigamiento agravado y no puede ver a sus hijas, Wanda y L-Gante atravesaron una crisis de pareja; en este contexto, el artista se mostró muy cómodo paseando por la ciudad de Buenos Aires con su colega española.

Los cantantes se encuentran haciendo encuentros promocionales para la nueva canción que grabaron próxima a estrenarse. El pasado fin de semana, ambos se subieron juntos al escenario de la fiesta Bresh para cantar y sorprender a los presentes con la química que hay entre ellos, y fue el pasado miércoles que le mostró la ciudad: Visitaron Puerto Madero, pedalearon en los bosques de Palermo, cantaron en El Planetario y luego terminaron la velada con una cena en un conocido restaurante.