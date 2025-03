Mauro Icardi, imputado por hostigamiento agravado, rompió el silencio tras el escándalo del Chateau

En una disputa por las pertenencias de cada uno, los animales y una guerra de egos, el WandaGate llegó a un momento de máxima tensión cuando las perjudicadas son las dos hijas menores de Wanda Nara y Mauro Icardi. Luego de permanecer unos días inactivo en redes sociales, el futbolista reapareció recargado de energías y con ganas de dar batalla.

Desde el pasado viernes, el deportista fue etiquetado en redes sociales como una persona violenta y cínica por reírse delante de Isabella, mientras esta lloraba por bajar de sus brazos y salir del ascensor donde su padre la mantenía encerrada. Sin embargo, el rosarino se desliga por completo de los calificativos usados en su contra.

Icardi volvió a utilizar a Johnny Deep para apuntar contra Wanda Nara y los periodistas

Tras conocerse que en Italia está legalmente separado y confirmarse el adulterio de Wanda Nara, Icardi apuntó contra los periodistas "operados" por su ex mujer: "¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben cómo dar vuelta las mentiras dichas hace una semana?", escribió junto a una foto de Johnny Deep.

"¿Me parece a mi o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mí o los que reciben data falsa, como siempre, no saben dónde meterse después de inventar tanto?", siguió. Icardi celebró que el divorcio en Italia es un hecho: " ¡Ya es todo oficial y con sentencia en mano! ", remarcó.

El mensaje de Mauro Icardi a sus hijas

Tras el conflicto en el Chateau Libertador, el jugador explicó por qué había desaparecido de las redes: "Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos... Como dije hace unas semanas, 'el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos'".

Icardi no puede mostrar el rostro de las menores pero encontró la manera de llegar a ellas.

De momento Icardi fue imputado por hostigamiento agravado y tiene un impedimento legal de ver a sus hijas. En este contexto, envió un mensaje a Francesca e Isabella a través de Instagram: "Mientras les siguen inventando mentiras y manipulando, seguimos sin poder disfrutar nuestros momentos, sin poder abrazarnos, sin besarnos, sin estar con su papuchi", escribió junto a una foto de las nenas con la cara tapada, ya que la Justicia ordenó que no puede publicar el rostro de las menores.