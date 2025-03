Los rumores de Enzo con Nicki Nicole y la postura tajante de Valentina Cervantes: "Él estaba soltero"

Después de tres meses de separación, rumores de romance y un viaje inesperado a Londres, Enzo Fernández y Valentina Cervantes decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. La modelo e influencer habló con LAM y reveló cómo fue el proceso que los llevó a reconciliarse y qué opina sobre los rumores que vincularon al futbolista con Nicki Nicole.

La noticia de la separación de Enzo y Valentina sorprendió a todos en octubre del año pasado. Luego de más de seis años de relación y dos hijos en común, la pareja tomó caminos diferentes: él permaneció en Inglaterra jugando en el Chelsea, mientras que ella regresó a Argentina para enfocarse en su carrera. Sin embargo, el destino tenía otros planes. "Cuando fui a Londres, no fui con expectativas de nada. Estábamos separados. Era solo el vínculo para que esté con sus hijos. Pero bueno, nos reencontramos nosotros como pareja", confesó Valentina.

El reencuentro fue más que emotivo. "Tuvimos nuestras charlas y arreglamos las cosas con las que no estábamos muy de acuerdo", explicó la influencer. Para Valentina, la clave de esta segunda oportunidad estuvo en la madurez de ambos para replantearse lo que querían en su relación. "Acomodamos todo bien para seguir con la familia y obvio con nuestra pareja", remarcó.

Pero la vuelta no significó retomar todo como antes. Valentina dejó en claro que su crecimiento profesional es ahora una prioridad. "Muchas cosas cambiaron post separación, pero él también accedió a eso. Cuando nos sentamos a hablar, le dije las cosas que a mí me pasaban y que tampoco las iba a dejar. Y él accedió, y hoy por suerte me acompaña", destacó.

Durante los meses de separación, Enzo fue vinculado con diferentes mujeres, entre ellas, la cantante Nicki Nicole. Se especuló con que ambos habían coincidido en un boliche y mantenían contacto. Sin embargo, Valentina nunca le preguntó sobre esos rumores. "En esos terrenos es mejor no entrar", sentenció con firmeza. Y cuando Ángel de Brito insistió en si en algún momento le había preguntado sobre lo que hizo mientras estaban separados, la modelo se mantuvo firme: "Si él estaba soltero... ¿qué me puede decir? No le puedo recriminar nada. Prefiero no entrar ahí".

Incluso, sorprendió al declarar que sigue escuchando las canciones de Nicki Nicole sin problema alguno. "Obvio, en el auto. 'Ojos Verdes', me encanta. Olivia también la escucha", comentó entre risas. Y cuando De Brito la chicaneó con un "¿Pero cuando suena Nicki Nicole, Enzo pone cara rara?", ella contestó, divertida: "No, por ahora no puso. Hay veces que la escuchamos juntos".

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Con nuevos acuerdos y un amor que parece haberse fortalecido, Enzo y Valentina demostraron que están dispuestos a seguir apostando por su familia. Aunque ella por el momento está enfocada en su carrera en Argentina, no descartó viajar nuevamente a Inglaterra. "Si no hubiera amor, no estaría con Enzo. Y por suerte sé que eso es lo que sobra. Yo accedí también a darle una segunda oportunidad. Soy de dar segundas oportunidades y si es mi familia, más todavía", concluyó con firmeza.