"No sufro por nada ni por nadie": El Turco Naím habló de su nueva vida sin Emilia Attias y su hija Gina

Las nuevas oportunidades que da la vida se manifestaron en el existir de El Turco Naím, el humorista que en los últimos meses estuvo en el ojo de la tormenta tras su separación con Emilia Attias, la madre de su hija Gina y con quien estuvo 20 años en pareja. Tras unos meses, salió a contar cómo viene su nueva vida en las playas ecuatorianas de la ciudad de Montañita, donde abrió el bar Arena Guadua y donde practica el surf que tanto lo apasiona.

"A este lugar siempre le tuve hambre. Es donde están las olas, donde pasa todo. Estamos acá en el centro. Se dio este año que se fueron los últimos inquilinos del lugar y, bueno, lo pude atrapar", confesó Naím ante Poco Correctos por El Trece. "Este es el lugar que en la temporada estalla. Se llena de gente. Se hacen los campeonatos de surf, bikinis open, shows de marcas de cerveza", agregó.

Ante la consulta acerca de cómo atraviesa el duelo y cómo pasa los días sin su hija, detalló: "Yo soy protagonista de mi propia vida. No sufro por nada ni por nadie. Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero". Esta definición sin embargo no quiere decir que haya un desapego con su niña, a quien visitó para su cumpleaños días atrás.

"Yo voy para Argentina, me quedo unos días. Ahora ella viene en enero para acá. Aquí también conoce a todo el mundo. Ella hace surf desde muy chiquita", destacó Naím. En su visita al país para el cumpleaños de ella realizó una publicación llena de palabras hermosas. "Si la vida me concediera un deseo, sería que este día durara para siempre", escribió. "Te amo más, más, más y más que a todo mi Gigi", fue el cierre.

Emilia Attias y "El Turco" Naím una amor con 21 años de diferencia, que duró 20 años y terminó en 2024.

Sobre su presente emocional, el humorista amplió un poco más de información: "Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando, me voy adaptando y de eso se trata. Estoy motivado y es lo que quiero". Además, reflexionó respecto a la repercusión de su separación y cómo lo afectó a él. "Me lo tomo como parte de todo, porque todo el mundo se lo tiene que tomar así. Estamos en un medio en el cual esa es la regla. Si no te gusta, retirate del medio a lo Greta Garbo", comparó.

Attias y Naím fueron pareja más de 20 años. Se conocieron durante una cámara oculta que le hicieron a la actriz en el Showmatch de Marcelo Tinelli. El desgaste logró que en los últimos meses se dinamizara una crisis que tenían en la pareja, la cual ya venía con rumores de infidelidad por parte de ella con el actor Nicolás Francella. También se supo que no era la voluntad de él separarse, sino una decisión de ella, que estaba cansada de la monotonía.