Valentina Cervantes dejó claro que no depende de Enzo Fernández: "Nos viene bien a los dos"

En la noche del jueves, Valentina Cervantes hizo su primera aparición pública tras confirmar su separación con Enzo Fernández. Mientras el futbolista sólo comparte en redes sociales sus entrenamientos y competencias con Chelsea, la joven se instala con fuerza Argentina y comienza a sentir la libertad que le faltaba en Inglaterra.

La modelo firmó contrato con la agencia Multitalent Agency, que pertenece a los hermanos Paul y Willy Navarro, representantes de distintas figuras públicas. Así es que ya se encuentra asistiendo a eventos y dando entrevistas: en este caso habló con Ángel De Brito, a través de un móvil: "Yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión . Que esto traería un montón de consecuencias en lo que serían los nenes, que no los iba a ver por bastante tiempo. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que él comparta con sus hijos", expresó sobre el momento en el que el jugador de la selección expresó su deseo de estar solo.

Valentina Cervantes apostó a su familia, pero Enzo Fernández no se lo permitió

Pese a los nervios como novata en el mundo mediático, Cervantes contestó todas las preguntas del conductor y las angelitas: "No podía agarrar una valija e irme el otro día. Y lo entendió, me dijo que si quería me podía quedar en Londres en la casa en la que vivíamos. Pero yo preferí venir a la Argentina, porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también", explicó acerca del proceso de su mudanza desde Londres.

La influencer dejó en claro que la decisión fue absolutamente de Enzo Fernández, y ella respetó: "Yo calculo que lo que él sentía era algo que tenía como sentimiento hace tiempo. Y es normal. Y yo también lo acepté, porque te puede pasar como me pudo haber pasado a mí . La verdad que no lo veía venir. Me sorprendió pero también lo acepté porque lo quiero y porque es el papá de mis hijos". Por otro lado quiso desmentir diferentes rumores que se instalaron en el último tiempo sobre su vínculo: "Se dijo que había terceros, o infidelidades. Y eso, la verdad, que no hubo. O por lo menos yo no me enteré".

Valentina Cervantes sorprendió con su respuesta ante la pregunta de si sigue enamorada

Ante las contundentes palabras de Valentina, De Brito redobló la apuesta: "¿Vos seguís enamorada de Enzo?". Y ella contestó: "Yo lo quiero". Rápidamente el conductor retrucó: "No es lo mismo". La picante actitud del periodista no hizo temblar a la joven: "No sé, tendría que plantearme un montón de cosas. Yo no tengo rencor con él. Este distanciamiento nos viene bien a los dos", contestó.

Si bien la mujer de 24 años se mostró entera y fría, no niega la posibilidad de regresar con el padre de sus hijos: "No sé si la separación es definitiva. Capaz en diez años me ven de nuevo con Enzo. Es la realidad, no lo voy a saber ahora", dijo mientras explicó que cuando el jugador regrese al país deben charlar cosas que quedaron pendientes.

El ultimátum del campeón del mundo

Valentina Cervantes fue respetuosa a la hora de hablar de su ahora ex pareja. Sin embargo, las cosas no habían terminado en las mejores condiciones como expresó ante las cámaras de LAM: "Cuando me puse a investigar las razones me dijeron una frase que le habría dicho Enzo a Valentina y es la siguiente: 'hacé lo que quieras, ya no sos mi prioridad'. Y eso terminó de complicar todo. Ella decide dejarlo y es ahí donde él se enoja y casi que la invita a irse de Inglaterra", contó Juan Etchegoyen.

Según el comunicador: "Enzo se habría cansado de decirle que él mantiene todo pero necesitaba que no haga otra cosa que cuidar su familia y ella se hartó porque además obviamente es muy joven, Y fíjense que ella lo primero que hace es firmar contrato con una empresa argentina de representación, como que necesitaba esa libertad que está teniendo ahora más allá de la maternidad que se ocupó siempre", concluyó sobre los verdaderos motivos de la separación.

El discurso de Valentina Cervantes fue aplaudido en redes sociales, no sólo por lo respetuosa que fue al hablar de su ex pareja, sino que también fue halagada por la responsabilidad afectiva con la que se desenvolvió tras su separación con Enzo Fernández.