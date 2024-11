Cristian U trató de defenderse pero Flor Peña dio cátedra: "La violencia nunca puede ser un camino"

El presente de Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U, se manchó con la difusión de un audio de su ex pareja, Dahiana De Los Santos, quien lo denuncia por violencia de género. El pasado jueves se presentó en el estudio del Cantando 2024 y trató de defender lo indefendible: Flor Peña no dudó en ubicarlo en cuestión de segundos.

En 2019, el mediático fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión en supuesto por lesiones graves, tras la acusación que había realizado un joven, a quien provocó fracturas durante una pelea en un boliche porteño. Con estos antecedentes, en LAM se hicieron públicos los audios que le envió a su ex: "¿Te he levantado la mano? Sí, hija de mil p... Lo hice por las veces que vos me has levantado la mano a mí. Sabés que hay gente de testigo", se escucha en un principio y a continuación: "Le has pegado a tus amigas, sos una violenta de mier**. ¿Yo lo soy (violento)? Sí, lo soy. Lo soy por el ambiente de mier** con el que me crié, pero vos sos un perversa hija de pu** que le pegás a los tipos y no te bancás el vuelto. ¿Vos quién carajo sos para pegarle a un tipo ? Basura, basura, mier**".

Cristian U se presentó al Cantando 2024 para limpiar su imagen

"Es un tema super delicado, que si entramos en la realidad hoy el 90% de las personas lo están viviendo", comenzó su descargo el ex ganador de Gran Hermano ante la atenta mirada de quienes estaban en el estudio: "Yo hace dos años atrás tuve una separación, antes de esta separación tuve un conflicto muy grande con esa pareja. Hubo un percance pero fue solucionado puertas adentro", continuó.

Quitando importancia a la grave situación, Cristian U confesó: "Fue hace dos años. Después de eso hicimos una relación de amistad que está bárbara. Ella hace veinte días me vino a ver al Cantando. Llegó de Uruguay y se quedó en mi casa".

Cristian U aseguró que mantiene buena relación con su ex, Dahiana De Los Santos

Ante esta declaración, Milett Figueroa, jurado del certamen, consultó por qué se conocen los audios actualmente: " Lo filtraron . ¿Cuál es la intención? No se. La pregunta es si puertas adentro se soluciono hace dos años, cuál es la maldad de filtrarlo ahora", expuso y aclaró que no hubo denuncia ante la justicia.

A medida que la defensa del paseador de perros avanzó, Flor Peña se sintió incomoda y le pareció correcto educar a los hombres con comportamientos machistas: "El punto es el siguiente. Obviamente que está bueno que lo aclares. Nunca está bueno escuchar que un hombre, por más que una mujer lo incite o sea violenta, responda con un golpe, está bueno que te hayas dado cuenta de que no te puede volver a pasar nunca más", comenzó.

La actriz se involucró de lleno en el tema y empatizó con las víctimas de violencia por cuestiones de género: "Es muy importante, en representación de las mujeres que estamos acá y del otro lado, que entiendas que la violencia nunca puede ser un camino y menos de un hombre a una mujer. No porque una mujer no pueda ser violenta con un hombre, porque también una mujer puede ser violenta, pero la fuerza...", interrumpió el descargo de Cristian, quien intentó justificar su violenta actitud por estar en un "año complicado".