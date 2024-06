Nodal se separó de Cazzu y blanqueó una relación con su mejor amiga: asegura que no fue infiel

El 24 de mayo, Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, anunciaron su separación tras dos años de relación y una hija de por medio que actualmente tiene ocho meses. En el mismo, aseguraron que fue en "buenos términos" con "respeto" y "cariño", pero nada de todo eso se vio reflejado, ya que a tan sólo 17 días de hacer conocida la ruptura, Nodal presentó a su nueva novia.

La noticia cayó como un balde de agua fría. Nodal y Cazzu estuvieron juntos durante 24 meses, la trapera fue madre por primera vez y se juraban amor eterno. A tan sólo siete meses del nacimiento de su bebé Inti, los padres decidieron separarse sin dar a conocer los motivos que, tarde o temprano iban a salir a la luz y salieron: él ya estaba con otra mujer.

Cazzu y Nodal

La polémica no se centra principalmente porque a los 17 días ya estaba de novio con otra persona, sino más bien por quién es esa persona . Es que, la nueva novia del oriundo de México era justamente su mejor amiga, quien también tenía relación con Cazzu. La jovencita de 20 años, llamada Ángela Aguilar, decía tener una relación de "amistad" con quien hoy es su pareja y también, un vínculo cercano con la trapera.

Fue el lunes por la tarde cuando la bomba estalló y el periódico "¡Hola!" dio a conocer una imagen de ellos dos blanqueando el romance a puro besos y amor. Ahí mismo, las redes sociales comenzaron a hablar sobre la "traición" por ambas partes: en principio, la supuesta infidelidad de Nodal y en segundo lugar, la parte de ella, quien era amiga de ambos cantantes.

La confirmación del romance. Foto: Hola!

La relación entre las mujeres estaba más que clara. Cronológicamente, Ángela era la mejor amiga de Nodal y en consecuencia se hizo amiga de Cazzu por ser su novia.

Es por eso que, en varias situaciones, se vio a la oriunda de México comentarle las fotos a la "jefa del trap" con mucha buena onda y cariño, y hasta aseguró estar muy feliz por ser "tía" con la llegada de la hija de la pareja.

Ángela Aguilar le comentaba las fotos a Cazzu.

En una entrevista que le realizaron cuando la trapera hizo conocido su embarazo, Ángela aseguró que estaba sorprendida por lo propio pero feliz porque sería "tía" de la criatura que venía en camino.

"A la Cazzu le escribí en un comentario pero que bonita se veía. Yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente veo que se corre, se le ve la panza y digo ¡voy a ser tía!" .

Todo se expandió mucho más de lo debido, a tal punto de que los protagonistas decidieron romper el silencio y comentar acerca de la situación. Sin embargo, lejos de aclarar que Nodal no le fue infiel a Cazzu -aunque las cuentas matemáticas no dan- embarraron mucho más toda la situación. Según indicaron ambos, esta relación que mantienen hoy, es fruto de un amor que ya tenían desde antes.

Descargos de Nodal y de Ángela

Aguilar lo definió: "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros".

Ahora... ¿Cuál es el mensaje por detrás? Cuando la joven dice "la vida nos hizo pausar", es que justamente, ella tiene 20 y él 25, por lo que, Nodal debió esperar a que Ángela sea mayor de edad para poder concretar. En esos dos años de espera, tuvo la relación con Cazzu.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar juntos

Después de toda la sorpresa, fue Nodal quien también rompió el silencio mediante un video publicado en su Instagram, en el que afirmó que se encuentra viviendo "un amor que tardó varios años". "Yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación, por respeto a mi expareja, a mi hija, a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto", comenzó diciendo.

Nodal siguió: "Primero que nada, Julieta (Cazzu) es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que podríamos haber hecho juntos, que es nuestra hija que siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar".

Asimismo, hizo hincapié en que no le fue infiel a Cazzu, sino que simplemente la relación se terminó por la falta de "amor": "En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia", culminó.