Después de la carta abierta de Thelma, Ángel De Brito escrachó a quienes defendieron a Darthes

Luego de la conferencia de prensa que otorgó Thelma Fardin junto al colectivo de Actrices Argentinas, en el marco de la condena a seis años de prisión que recibió el actor Juan Darthés, acusado por ella de haberla abusado sexualmente cuando tenía 16 años y estaban en una gira de la serie Patito Feo por Nicaragua, la actriz realizó un descargo en sus redes sociales, en el cual agradeció todo el apoyo que recibió durante todos estos años.

"Gracias", es el título de la carta que publicó la joven. "Gracias a todas las personas que me acompañaron, a todas las que me creyeron, me apoyaron, me sostuvieron. Los que vieron mi dolor de cerca, y me ayudaron a seguir adelante. Nunca busqué revancha, quise darle justicia y reparación a esa niña que fui. Quise poder mirar a los ojos a mis hijos y decirles que hice todo lo que pude para que el mundo al que los trajera fuera más justo", sostuvo.

Thelma Fardín cuestionó el abandono de la Línea 144 contra la violencia de género

"Este es un mensaje de esperanza para todas las personas que sufrieron y que actualmente están sufriendo violencia. Es la esperanza de que la justicia puede llegar. Por más poderosa que sea la persona, por más complicidad que encuentre por parte del sistema. Me dijeron que vaya a la Justicia, y fui, la recorrí de punta a punta, viajé a Nicaragua, me sometí a pericias infinitas", recordó Fardin en su descargó. "Tuvimos que buscar justicia en Brasil a donde se fugó mi abusador. Acudimos a la cooperación internacional y hoy conseguimos un fallo histórico que sienta precedente para muchas otras víctimas", agregó la actriz.

"Pero la justicia la construimos entre todos, por eso es fundamental que si alguien te cuenta su historia, su dolor, no lo juzgues, no lo responsabilices. Necesitamos empatía y amorosidad para poder permitir que más personas hablen. Los prejuicios han sido siempre sobre las víctimas, cuando el juicio debe ser solo sobre los victimarios. La Justicia muchas veces no es reparadora, por eso debe serlo el entramado social", explicó Thelma. "Gracias al enorme movimiento de mujeres me atreví a denunciar, esa fue la herramienta que me permitió salir de un pozo de angustia y dolor que no me permitía seguir con mi vida plenamente", añadió.

Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión por la Justicia brasileña

"Seguimos ahí, seguimos trabajando y tratando de apoyar a cuantas personas podemos, aunque no es nuestra obligación, pero tenemos la convicción de que debemos aportar a una sociedad más sana", aseguró la actriz de Patito Feo, que actualmente está en pareja con Nicolás "Tacho" Riera. "Gracias a todas las personas que se atrevieron a contar sus historias, gracias por su coraje, gracias por sus demostraciones de amor, cuando nos encontramos en la calle. Luego de mi denuncia los llamados al 144 aumentaron un 1200 por ciento, hoy frente a la nueva realidad me pregunto a donde van a llamar las personas que sientan el coraje y la necesidad de hablar ", argumentó.

"Hoy al fin tenemos un mensaje contra la impunidad, pero sabemos que no es la realidad, de la mayoría de los casos. Hoy en Argentina sólo el 15 por ciento de las denuncias consiguen condena y en América Latina la cifra es más triste, solo el 1%. Por supuesto no hay nadie queriendo someterse a un proceso tan desgastante, doloroso y agotador por diversión, es aberrante que puedan siquiera imaginar algo así. Lo que hay es un sistema aún deficiente. Y para cambiarlo es que vamos a seguir trabajando. Hoy con una cuota de esperanza", reconoció Thelma.

La publicación de Thelma Fardín y el apoyo de famosos y famosas por lo que logró

"A pesar de haber recibido operaciones llamándome 'ladrona' para alejarme de la empatía de la gente, en un contexto de tanta necesidad, la verdad es que llegamos hasta acá sin herramientas económicas, pero rodeada de buenas voluntades de todo un equipo que creyó en mi palabra", recordó Fardín, justo antes de mencionar a todas las personas que fueron vitales para acompañarla en su búsqueda de justicia.

"Gracias infinitamente a mi abogada Carla Junqueira y mi abogado Martín Arias Duval por tanta dedicación. Gracias al invaluable equipo de Amnistía Internacional, con nombre propio; Luli Galkin, Paola García Rey, Laura Duran, Mariela Belski y muchos más. Gracias a Mariela Labozzetta por tu apoyo, gracias Luis Lozano por tener siempre la palabra justa. Y muy especialmente a Luciana Peker, por haber resistido tantos ataques y seguir a mi lado. Gracias a las que se animaron a hablar y me permitieron romper el silencio. Gracias a mis compañeras que nunca me abandonaron a pesar de ser víctimas de agravios y difamaciones", enumeró la actriz.

Thelma Fardín logró conseguir justicia en su acusación

"A pesar de los intentos de derribarme, y a través mío a muchas otras, fuimos millones las personas que dijimos: 'No nos callamos más'", cerró Thelma su extensa publicación, sentida después de tantos años de reclamar justicia y hasta ser cuestionada como víctima por muchas de sus colegas.

La denuncia de Ángel de Brito

Ángel de Brito realizó un posteo en X (ex Twitter), en el cual denunció a algunos y algunas de las figuras públicas que en su momento eligieron defender a Darthés.

En la publicación sólo puso la palabra "Memoria" y el hashtag "Darthés". Aunque las cuatro fotos que subió eran de titulares de figuras públicas defendiendo al condenado. Virgina Lago, Roberto Piazza, María Rosa Fugazot y hasta Eugenia "La China" Suárez, aparecieron en los titulares que compartió el chimentero, siempre listo para traer el pasado de los famosos al presente y obligarlos a reconocer que estaban equivocados.

El posteo de Ángel de Brito en el que pidió "memoria" a quienes le dieron la espalda a Thelma Fardín

Por otro lado, sí hubo famosos que dejaron comentarios en solidaridad con Thelma, en la publicación que realizó. "Gracias, Thelma. Por tu fortaleza y ejemplo. Te abrazo fuerte", escribió Romina Gaetani. "Gracias, Thelma. Por tu valentía, cambiaste un pedacito de tu mundo y mucho del nuestro", le dedicó Jana Maradona. "Gracias, Thelmi. Sos amor y valentía", le dedicó Laura Azcurra.

A su vez, dos víctimas de acoso sexual también elogiaron su pelea y lo que escribió. "Inmensa", fue la palabra que escogió Lucas Benvenuto, denunciante de Jey Mammon. "¡Gracias! Sos enorme. Un gran paso", le marcó Flor Moyano, quien denunció que sufrió un abuso por parte de Juan Martino durante su participación en el reality de El Hotel de los Famosos.

Estas últimas dos personas que expresaron su agradecimiento a la lucha de Thelma Fardin se encuentran, en algún punto, en el mismo lugar que ella durante aquellos años donde todavía algunos se animaban a defender públicamente a Juan Darthés. Justo como le pasa a Benvenuto y Moyano, a la hora de defender a Mammon y Martino.