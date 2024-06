Callejón se quejó por el dinero que le ofrecieron en LAM y De Brito la liquidó: "No vale ni 65 centavos"

María Fernanda Callejón estaba con pocas pulgas y protagonizó un momento de extrema tensión durante un móvil que le brindó el lunes por la noche, en la puerta del Teatro Colón, a LAM, ciclo que usualmente es conducido por Ángel de Brito pero que esta vez tuvo al frente a Nazarena Vélez. "Yo te veo con tu pareja y quiero ser muy respetuosa, pero lo único que me imagino a ustedes es teniendo sexo. Me dan muy sexuales, me dan fuego", fue lo primero que le dijo la productora a la actriz para intentar, de alguna manera, romper el hielo. "Me encanta que piensen eso, porque sí, tenemos mucho sexo, somos una bomba, somos un fuego", le respondió Callejón.

Recordemos que María Fernanda actualmente está saliendo con Fernando Gamboa, luego de haberse separado de Ricky Diotto, su ex marido. La pareja habría comenzado en Julio del 2022 y, de acuerdo con el propio ex futbolista, "hay explosión siempre". "El amor es sexo. No es una cuestión de edad, superamos los 50, pero estamos explotados de amor", agregó. Acto seguido, llegó la primera polémica: Callejón le dio un beso al ex Boca y se lo dedicó a LAM. "Dicen que cobro fortuna para ir. ¡No mi amor! por 65 mil pesos no salgo de mi casa por eso. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos", se quejó.

Y no conforme con esto, remarcó: "En la era Milei, actualicen los valores, chicos". Atónita, Nazarena esquivó la pelota señalándole a su "amiga" que "está todo jodido en la televisión" y rápidamente le cambió de tema: "¿La escuchaste a Marixa (Balli) cuando pasó lo de (Guillermo) Coppola?". Aquí hay que hacer una suerte de paréntesis para recordar que semanas atrás discutieron en vivo por un accidente de tránsito que había sufrido Callejón en los años 90 y las visiones de ambos eran distintas. "Sí, lo escuché. Estaba en plena rutina diaria de mi niña y lo vi después. Obviamente hablé con Guillote. Me pareció la pelea menos pensada", le respondió Callejón.

Fernanda se refirió al cruce entre Marixa y Coppola

Y añadió: "Nunca lo vi a Guillote así tan nervioso. Y lo único que te puedo decir es que los dos decían la verdad pero con diferentes miradas. Y nada más. Vos sabés que yo trabajé de panelista y me tocó C5N en un año muy duro electoral, donde se pasaba todo tipo de informes. También estuve trabajando en Polémica en el bar. Y la verdad que muchas veces me tocó ver informes enteros de Rodrigo y Marixa , y....". En ese momento, interrumpió su relato y se dirigió directamente a Balli: "Me re defendiste, pero nadie te lo pidió. Igual está todo recontra bien y me parece que cada uno dijo lo que sintió. Imaginate que yo viví un accidente desde un lugar. Estuviste al lado mío, por supuesto, ya lo manifesté. Y bueno, si aceptás, venís al streaming y ahí charlamos todo, porque el contenido es para mí, ahora. ¿Por qué no? ¿Quién trabaja gratis?".

Cinthia Fernández provocó que Callejón abandonase el móvil

Fue entonces que la tensión invadió el estudio de América TV. "Te amo, Marixa, y hemos pasado los mejores momentos, hemos hecho exitazos juntas. Desde mi lugar, jamás sentí que competíamos. Estábamos la (Alejandra) Pradon, (Silvia) Süller, Balli y yo. Mi amor, cuatro bombas en el (Teatro) Tabaris rompiendo la taquilla...", agregó María Fernanda y ahí apareció en escena Marixa, que hasta ese momento sólo escuchaba sonriente. "Yo nunca dije nada de competencia, gorda", le retrucó. "Sí, algo dijiste que competíamos porque vos bailabas mejor que yo. Pero vos sos de acá y yo soy autodidacta. No seré del Colón, pero soy bailarina...", le replicó Callejón.

Lo cierto es que en ese momento, Cinthia Fernández la interrumpió y le consultó a la actriz porqué estaba "tan enojada" con el programa. "¿Por qué estás tan enojada, Fernanda? ¿Estás enojada? Me parece que estás siendo un poco grosera, siempre con palitos. ¿Estás enojada con el programa o algo? Porque la verdad es que no puedo entender nada", disparó la ex de Matías Defederico, ocasionando que Callejón decidiera abandonar el móvil. "Bastante amable fui en darles esto", concluyó la actriz, provocando una irónica reacción de parte Cinthia: "Ay, discúlpame, Susana Giménez. Bien que Ángel le mató el hambre, porque fue angelita".

El comentario de Ángel de Brito contra María Fernanda Callejón

Horas más tarde, De Brito apareció en escena y a través de las redes sociales apuntó contra María Fernanda por haber criticado la plata que le había ofrecido para ocupar el rol de panelista en el ciclo de América TV. "¿65.000 pesos por dos horas de trabajo le parece poco? No vale ni 65 centavos", remató.