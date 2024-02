Exequiel Palacios se separó y su novia le vendió la medalla y camiseta que utilizó en Qatar: ¿es legal hacer eso?

Hasta el momento no existen separaciones que no hayan sido polémicas en lo que refieren a los jugadores de futbol extra conocidos como lo son en la Selección Argentina y esta vez, para no perder la costumbre, volvió a suceder. Exequiel Palacios y Yesica Frías le pusieron un punto final a su relación que duró cinco años por una infidelidad por parte de él y todo resultó ser peor de lo que se esperaba.

Exequiel Palacios y Yesica Frias se separaron en diciembre y todavía no se divorciaron.

Bajo el lema de "no poder" desarrollar su propia vida, mantener un trabajo a su gusto, profesión y estudios por decidir acompañar a su pareja en su carrera deportiva, Frías comenzó a pedirle a Palacios que le pague un inmueble tras regresar a Argentina por la separación, pero como el ex River se negó, ella, sin nada que perder, se vengó con lo peor que podía hacer: venderle sus cosas más preciadas.

La joven pareja se conoció en el 2018, en el 2021 decidió casarse y en diciembre del 2023, mientras vivían en Alemania, ella cayó en la realidad de que el futbolista le era infiel así que decidió juntar sus cosas y separarse sin más que hablar. No obstante, pasados los dos meses, y sin todavía haber firmado el divorcio, Frías le propuso al ex River que le compre el departamento en el cual vivían los dos en Buenos Aires porque ella no tiene el poderío económico para hacerlo y él no puede "dejarla sin techo" después de todo lo que ella tuvo que hacer para acompañarlo.

La mayor polémica se generó justamente porque Palacios decidió decirle que no y avisarle que podría quedarse durante este tiempo en el departamento, pero no lo compraría porque no encuentra una "razón lógica" para hacerlo, lo cual desató totalmente el conflicto. En ese caso, Frías avisó en sus redes sociales y hasta a el mismo, que le vendería todas sus pertenencias para poder tener su propio techo. ¿Qué hizo? Se metió en el punto más culmine de todos: la medalla de Qatar.

Exequiel Palacios levantó la copa Mundial en Qatar.

Una vez que puso a la venta la medalla conseguida tras el campeonato Mundial en Qatar, dialogó con El Trece y explicó lo que hará con las cosas a pesar de hay cosas que le dan "lástima" vender, pero no le queda otra por hacer. "Voy a subastar todo para pagar mi casa y a la vez estoy trabajando. Hay cosas que quiero dejar porque para mí valen un montón también, es de un sacrificio que hicimos juntos para que él llegue y todo, pero si toca, toca. Si él no pone lo que tiene que poner, todas sus camisetas y eso van a desaparecer porque yo tengo que tener mi techo y para eso también estoy trabajando".

Además, explicó: "Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él. Él me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio".

Lo cierto es que la medalla de Qatar fue lo primero que se vendió y con ello, también la camiseta que utilizó en el Mundial firmada por él mismo. El comprador fue la misma persona y aunque todavía no se sabe en qué cifra lo hizo, la blonda subrayó que ya tiene "una cuota menos" del departamento que quiere comprar.

"Una cuota menos", dijo la ex novia de Exequiel Palacios tras vender la camiseta que usó el futbolista en Qatar.

Tras volverse tendencia en las redes sociales en donde la criticaron, liquidaron y hasta pidieron que Palacios haga algo inmediatamente, Frías realizó un streaming a través de Twich en donde se rió de la situación y hasta despreció la participación del mediocampista en el Mundial. "Cada uno tiene su medalla. Yo tengo la medalla de bancar a la gallina de los no huevos, él tiene la medalla de campeón come banco Qatar 2022. El que puede, puede".

La ex novia de Palacios publicó una historia del comprador de la medalla de Qatar.

¿Pero qué tanto de legalidad tiene lo que está haciendo la joven? En diálogo con BigBang, el abogado Miguel Ángel Pierri explicó que con el motivo de tener la "posesión" de las cosas, implica también un "dominio", por lo que estaría en todo su derecho de venderlo pero a la vez, Palacios podría "denunciarla por hurto", ya que también le pertenecen a él.

Sobre si es robo o dominio, explicó: "Las cosas, muebles, la posesión, implica dominio. Si yo tengo una medalla de Palacios, soy la novia o lo que sea, se presume que es mía y la puedo vender. Hasta ahí, es un caso de difícil solución. La propiedad se demuestra por la posesión. Sin embargo, esta es una medalla muy particular porque como producto es significativa del novio, entonces si ella se la llevó de la casa de Palacios, estamos ante un hurto con un abuso de confianza, pero si ella la tiene en la casa donde vive, es dominio".

Y en esa misma línea, detalló: "Si la medalla está en la casa de ella, uno, dos, tres, cinco o una semana y él la denuncia por hurto, está mal porque la medalla es de ella. La regla general de legalidad es que la posesión de inmueble indica propiedad" y agregó: "Es cierto que es una medalla y es un objeto, pero ella bien podría decir que él se la regaló o que se la dejó en la casa y a partir de ahí ella puede venderla o hacer lo que quisiera. Pero, como no existe ese sentimiento de Palacios, él puede denunciarla por hurto o por abuso de confianza".

A esta altura, mientras que Frías siga vendiendo las camisetas que él utilizó e incluso firmadas, además de la medalla que ya está en manos del comprador, el ex River podría decidir cómo actuar al respecto en cuanto a la justicia. "Si bien no se decretó el divorcio, él puede denunciarla por hurto tranquilamente y más porque es un objeto especial", cerró Pierri.