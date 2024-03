Orgías, castillos y famosos: Victoria Vanucci y las "fiestas sexuales" con Garfunkel en Europa

La reciente revelación de la noche que pasó presa Victoria Vanucci, a partir de una falsa denuncia de su pareja y padre de sus hijos Matías Garfunkel, y que tanto daño y trauma le causó, generó mucho revuelo en el mundo del espectáculo, a partir de un secreto que había sido profundamente complicado para la pareja. En los últimos días, una nueva infidencia respecto a la intimidad de ellos, también generó alboroto, aunque en esta caso fue una historia mucho más picante.

Todo se dio en el debut de Tamara Petinatto en la conducción de Ella empezó, por la radio Metro 95.1, donde estuvo como invitada la empresaria gastronómica. La hija del ex saxofonista de Sumo fue quien le dio el pie para que cuente la verdad respecto al rumor de su participación junto a Garfunkel de orgías sexuales. Lejos de negar esta realidad, la modelo reconoció que el rumor era cierto y que estos eventos "eran muy interesantes, muy interesantes".

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci en su casamiento en 2012.

La mujer describió estos episodios que "se hacían una vez por año", como salidos de una escena de la película Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, que muestra imágenes de fiestas sexuales que se hacían alrededor de sectas y grupos cerrados. "Eran en castillos. No era algo así nomás. Era algo importante", reveló.

Lo más atractivo de todo esto fue la información que ofreció sobre los y las famosas que participaban de este tipo de eventos. "Estaba, por ejemplo, lo puedo decir ahora porque ya (su pareja) no es más el presidente (Nicolás Sarkozy), estaba la cantante Carla Bruni", precisó Vanucci. La artista es la intérprete de varios éxitos de la música francesa y una referente para el país europeo.

Las fiestas sexuales se hacían en castillos de Europa.

"Se hacían en unos castillos impresionantes. Una vez fuimos a una en Holanda. ¡No sabés lo que era!", continuó la ex de Garfunkel. "Hay lockers para cambiarse, hay pisos especiales, y es libre la participación", develó. También aseguró que la dinámica de la participación es "el que quiere con la que quiere, o los que quieren con los que quieren" y que "uno no se puede apartar de cierto reglamento".

Entre otros detalles que brindó respecto a este tipo de fiestas, señaló que no hay que pasarse en términos de consumos, una vez que todo comenzó. "Por ejemplo, hay bebidas para tomar, por supuesto, pero si te emborrachás no podés acceder a otra persona", explicó Vanucci. "Si alguien no quiere con tal persona, por supuesto que no se le permite mantener esas relaciones", agregó.

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci.

La historia parece el contraste del infierno que sufrió la noche que pasó presa en Estados Unidos, a partir de una denuncia falsa por violencia, que instaló Garfunkel. Allí se tuvo que hacer fuerte y tuvo mucho miedo, una contracara de lo que vivió en estos paradisíacos escenarios en los que participó de este tipo de fiestas sexuales.