Manos indiscretas al ritmo del "Sol de México": Rusher y Ángela Torres, juntos en la gala de Luis Miguel

Atrás, muy atrás en el tiempo, quedaron los posteos de amor desenfrenados y frenéticos entre la China Suárez, que le pegaba pasacalles en donde vivía, y su amado Rusherking, que le regalaba cosas carísimas como -por ejemplo- un auto digno de la realeza. Ambos se separaron y no en muy buenos términos y, desde ese momento se vincula a los dos ex tortolitos con varios nombres.

Sin embargo, durante la fiebre que generan los shows de Luis Miguel en Argentina, se vio al ex de la actriz muy acaramelado con la cantante Ángela Torres.

Ángela Torres y Rusherking

Sí, claro. Esto no es ninguna novedad. Es que desde diciembre, las buenas y malas lenguas comentan que sospechosamente Angelita y Rusher viajan asiduamente al reino de Joe Biden para disfrutar de paseos, juegos en Disney y Universal Studios, y planes dignos de una pareja que se acaba de conocer. Claro que, con el prontuario que tiene Rusher, nadie dice absolutamente nada. Pero una imagen vale más que mil palabras: en uno de los viajes a Universal y más precisamente en el juego de Jurassic Park, se vio a ambos bastante más juntitos que lo usual. Él tenía la mano acomodadísima en la cintura baja de Angelita y ella parecía muy cómoda con esa situación.

Ángela Torres y Rusherking

Pero, volviendo a la cena de gala de Luismi, en la que Ángela fue con un vestido de ensueño y Rusher asistió con un traje digno de la realeza. Allí, en el predio de La Rural, posaron para los flashes, regalaron sonrisitas misteriosas y se mostraron muy juntos. Lo que parecía que eran viajes de placer a Estados Unidos y de negocios porque filmaron un video juntos allí, parece nada más y nada menos que el inicio de una nueva relación sexo afectiva ¡Que viva el amor!

La mano indiscreta de Rusher en Universal Studios.

La pregunta del millón: "¿A qué edad piensan casarse y tener hijos?", quisieron saber el fandom de ambos en medio de una seguidilla de historias en Instagram. Angelita guardó silencio pero Rusheking fue bastante explícito: "Esa es otra pregunta que tengo en mi cabeza. A mí me encantaría casarme... Obviamente, me falta encontrar con quien, ¿no? Pero no lo descarto, eh".

De este tipo de apariciones, ya hay varias en las redes sociales y hasta ¡probaron caramelos juntos! mezclados con risas, jugueteos y chichoneos dignos de una nueva parejita del espectáculo argentino. Sin embargo, nadie dice nada. A él ya lo relacionaron con la cantante española Mar Lucas, con la influencer Clari Cremaschi; y ella está soltera y sin apuros desde que se separó de Tatto Quattordio.

Mientras tanto... ¿Y la China?

Triunfando, abrazadísima en una terraza perdida en el mundo con un muchacho con el que ¿lanzará? una canción para el 14 de febrero, día de los enamorados. La China genera expectativa hace días y días compartiendo esta foto de su nuevo material discográfico que, al parecer se llamará "MG". Mientras tanto sigue vendiendo por redes sociales: desde un pequeño ventilador con brillos, campañas de peluquería y moda.

La nueva canción de la China Suárez

Sin embargo, se la ve muy sola. Sin novio ni cerca ni lejos. De hecho, posteó una foto con una torta gigantesca con la inscripción "Be my Valentine", pero en la siguiente imagen, se la ve riéndose del día de los enamorados.