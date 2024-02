Pablo Agustín sinceró su salida de Luzu y su pelea con Nico Occhiato: "Me irritaba"

Luzu TV no para de crecer en seguidores y en vistas, tiene varios programas fijos a los que les va muy bien pero, sin embargo, dos de ellos fueron dados de baja porque sus integrantes decidieron tomar otro rumbo. Fue el caso de "Red Flag" con Grego Rosello, Manu Viale y Agus Franzoni (este último fue novio de Flor Jazmín y se sospecha que, la salida del programa, tiene que ver con este motivo) y el otro, es "Más de lo Mismo", conducido por Pablo Agustín, Dai Hernandez, Feder Popgold y Nico Dalli.

Sin embargo, la salida de Pablo hizo mucho ruido tanto dentro de Luzu como fuera, ya que la comunicación del fin del programa le dolió a todos sus seguidores, ya que era uno de los más vistos de la tarde del streaming. Y, aunque fue consultado por varios canales de chimentos, el influencer decidió hablar del tema en su propio canal de Youtube.

Más de Lo Mismo.

Allí, Pablo expresó: "Yo sé que están buscando un titular contra (Nico) Occhiato, si le tengo que tirar un palo se lo voy a tirar en mi canal de YouTube, lo voy a monetizar obvio", rió con cierta ironía, al insistir en que entiende que a veces las desorganizaciones dentro de una empresa que crecen tan rápido son inevitables.

Lo cierto es que, según explicó, una de las cuestiones que aceleró su salida de "Más de lo Mismo" fue que él tenía pactado un compromiso laboral que tuvo que dejar durante el verano para la conducción del programa, pero que finalmente eso nunca sucedió. "Yo con Luzu TV tenía unos problemas de comunicación, había un ruido, por momentos era confusa, me irritaba", aseguró.

"Hay algo que quiero aclarar. Nunca dije me vengo a quedar por cinco años, eran tres meses mínimo y un año me voy. Mi contrato se terminaba en diciembre", indicó eufórico, dando a entender que tenía pensado extender un poco más su estadía en el canal de streaming.

"Desde ahí empezó el ruido en la comunicación. Yo también tenia un contrato con un productor haciendo obras en Buenos Aires, no había exclusividad, pero por una cuestión de respeto corresponde que yo vaya e informe lo sucedido", aseguró.

"A mi me molestaba, no voy a dar ejemplos, pero voy a dar ejemplos. No es que había una maldad del otro lado (...) pero a veces quizás como yo enterarme de sopetón me podría traer algunas incomodidades que a algunas otras personas no porque no estaban haciendo teatro. También tiene que ver conmigo y mis necesidades", dijo Pablo Agustín.

Sin embargo, expresó que el término de "Más de lo Mismo" tuvo que ver con un desencuentro entre la empresa Luzu y ellos en cuanto a la temporada de verano, ya que Occhiato le había prometido al youtuber y a sus colegas transmitir durante enero desde Carlos Paz y, a pocos días de viajar, les informaron que eso no sucedería. "Son cositas que se van sumando y yo no soy una persona que me caracterizo por tener paciencia. Me caracterizo por ir a terapia y hacer lo posible para poder convivir con los seres humanos", indicó Pablo con cierto humor.

Pablo Agustín

"Cuando nos dijeron que capaz el programa volvía en febrero o marzo y no íbamos a ir a Carlos Paz, esas gotitas rebasaron el vaso en mí y bueno... se me pudo haber escapado algún improperio", resaltó. Sin embargo, explicó también que días después de haberse peleado con Occhiato volvieron a tener una reunión para poder cerrar el ciclo en buenos términos.

"La verdad es que yo ya me estaba sintiendo incómodo y los chicos me re bancaron en esta", culminó Pablo Agustín.