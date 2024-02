"¡Se calman! Interpretan todo mal": Yuyito González se cansó y le declaró la guerra a LAM

El martes por la mañana, Fernanda Iglesias dio a conocer un duro relato que le tocó vivir en manos de Roberto Pettinato porque mientras dialogaban en el programa que conduce Ángel De Brito sobre el saxofonista, la conversación se desvió y todo cayó en la panelista contando que fue abusada por el ex conductor. Por entonces, se abrió una breve grieta sobre los que le creyeron o los que se mostraron en la vereda de frente que también trajo su polémica.

Fernanda Iglesias reveló que fue abusada por Roberto Pettinato.

Mientras conversacaban se originó un duro cruce entre Iglesias y Amalia Granata en el piso de LAM (ciclo que se mite por la pantalla de América TV), luego de que la diputada afirmara que cuando trabajaba con Pettinato veía a muchas chicas que se le "insinuaban" y después terminaron denunciándolo por acoso. "Vos fuiste novia de Roberto", le planteó Granata a una desconcertada Iglesias que no dudó en responder: "Yo no fui novia de Roberto, fui acosada por él".

Visiblemente incómoda, la panelista le aclaró a la legisladora que el saxofonista "se metía en mi camarín y me metía la mano en la vagina". "Como si fuera una violación. Eso pasó. Te lo quiero decir en la cara. Porque es horrible que digas que escuchabas gemidos, porque se dijo que tenía una relación cuando yo estaba siendo acosada por Roberto Pettinato en mi camarín. Se escuchaban ruidos, pero yo estaba siendo acosada. Yo no podía hacer nada", afirmó, molesta.

Pero al día siguiente de haber revelado esa información, en el programa que conduce Yuyito González a través de Ciudad Magazine, hablaron del tema y rebajaron el relato de la panelista lo cual generó una guerra entre ambos programas porque a la noche, las "angelitas" volvieron a conversar sobre lo propio y todo se volvió un tole tole que hasta el momento, no tiene freno: LAM vs Empezar el Día.

Yuyito González, conductora de "Empezar el día".

Después que desde el programa que conduce De Brito hayan mencionado la poca, nula o casi baja importancia que les dieron desde "Empezar el Día" al relato de Iglesias, fue Yuyito quien al día siguiente salió con los tapones en punta a atacar a sus colegas por "no entender" e "interpretar mal" lo que ella dijo, escudándose a través de excusas que abrieron aún más la polémica.

"Yo hablé de camarines porque hablaron de camarines y simplemente dije que me extrañó que Pettinato sea tan confianzudo en un espacio que no da para hacerlo, no lo dije por Fernanda. Cálmense LAM, por favor", comenzó el relato de la blonda y siguió: "O ustedes interpretan mal y todas sus chicas ahí evidentemente también o no se entendió, o yo no supe hacer entender lo que quise decir".

No obstante, aseguró que no había visto el programa por ende no había escuchado el relato de Iglesias y simplemente opinó tocando de oído sin tener la información precisa. "Yo no había visto lo del programa. Cuando me comentaron ayer de la producción les dije 'chicos, mañana la seguimos, yo no estoy para llenarme de toxicidad a las 11; 10 de la noche que estoy en el mejor de los mundos'", expresó.

Sabiendo que probablemente estaba abriendo una guerra entre las filosas panelistas de LAM y su propio programa, cerró su monólogo dejando en claro que a pesar de todo estaba todo bien con aquel programa y que incluso lo llevan a cabo de muy buena manera. "Independientemente de esto, los quiero mucho a los de LAM, a Ángel y a todas las chicas. Y cada uno hace su laburo y ustedes lo hacen muy bien, dicho sea de paso. Lo hacen muy bien".

Yuyito González disparó contra LAM.

Aún así, sus compañeros de equipo no se quedaron callados y la primera en hablar fue Pochi de "Gossipeame", quien hizo un breve descargo en contra de Iglesias manifestando que jamás rebajó su relato, sino que sabe bien lo que es un abuso sexual. "Ya sé que no es no y no me lo tiene que venir a explicar ni vos Fernanda ni nadie. Lo que dije, como madre de varones, es que los abusos y los acosos los sufren los hombres también, y que hubo un caso en Bariloche donde un pibe se suicidó tras ser acusado de abusador por una amiga, y la chica terminó aceptando que su denuncia era falsa. Cuidado".

A la par, Facundo Ventura opinó algo similar y aseguró que hay que tener cuidado cada vez que alguien expone en público un abuso porque "una vez que te ponen el mote de abusador no te lo sacas más". No obstante, no desmintió a Iglesias pero sí se mostró en la duda sobre su relato. "No digo no creerle a las denunciantes, para nada, sólo digo que una vez que te ponen el mote de abusador no te lo sacas más. Pregúntenle a Johnny Depp o a Pablo Rago".