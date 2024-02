"Aquí la Maléfica e insensible": Granata le respondió a Fernanda Iglesias y volvió a bancar a Pettinato

El cruce entre Amalia Granata y Fernanda Iglesias por el caso de la denuncia mediática por abuso sexual perpetuada por Roberto Pettinato dejó con la sangre helada a todo el país, ya que, después de tanto discutir y recordar que "siempre hay que creerle a la víctima", la diputada se animó a cuestionar su versión y a simplificar el hecho diciéndole que "fue su pareja".

Sin embargo, Iglesias no fue la única que habló. A mediados de 2018, Martina Soto Pose, Julieta Ortega, Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Úrsula Vargues, Josefina Pouso, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville denunciaron de forma pública haber sufrido algún tipo de acoso sexual y maltrato laboral por parte del músico.

En este contexto, Iglesias le contestó a Granata en el ciclo de LAM y resaltó que Pettinato se metía en su camarín para tocarla en sus partes íntimas. "Como si fuera una violación. Eso pasó. Te lo quiero decir en la cara. Porque es horrible que digas que escuchabas gemidos, porque se dijo que tenía una relación cuando yo estaba siendo acosada por Roberto Pettinato en mi camarín. Se escuchaban ruidos, pero yo estaba siendo acosada. Yo no podía hacer nada", afirmó intentando explicarle a la diputada la gravedad del asunto.

Incluso, Iglesias llegó a recordar un diálogo que tuvo con el conductor de televisión, donde le insistía en que no bastaba con que él quisiera tener relaciones con ella para que accediera, porque debía dar su consentimiento y nunca fue así.

Tras la polémica, Amalia salió a reconocer su error en la red social X luego de haber recibido muchos insultos por parte de los internautas, pero lo que parecían unas honestas disculpas, luego se volvió en una sugerencia. "Hola, aquí la maléfica e insensible", escribió.

Hola 👋 aquí la Maléfica e insensible.

Lamento profundamente los pesares que vivieron algunas colegas que fueron supuestamente abusadas y acosadas en el medio.

Desde el cariño les recomiendo que con el mismo énfasis que se sientan en la tv a contar tales aberraciones puedan... — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) February 22, 2024

"Lamento profundamente los pesares que vivieron algunas colegas que fueron supuestamente abusadas y acosadas en el medio", expresó la diputada provida en su red social oficial, antes de dar su consejo, para enfatizar que ella está 'del lado de las mujeres' y que solamente cuestionó la relación de Iglesias porque según ella eran pareja.

"Desde el cariño les recomiendo que con el mismo énfasis que se sientan en la tv a contar tales aberraciones puedan tener el coraje de hacerlo ante la Justicia que es quien le va a dar una respuesta para sanar su dolor", resaltó Granata, cerrando con un emoji tirando un beso.

Mientras la dirigente política se encargaba de pedir que las denunciantes vayan a la Justicia, en la televisión, la periodista Carmela Bárbaro confesó también haber sido víctima de Pettinato: "Yo vi y padecí estas situaciones. Entraba al camarín sin golpear ni haber sido invitado. Él sabía que yo estaba casada con Gerardo".

Tamara defendió a su padre ante la mirada atenta de Granata

Amalia continuó defendiendo a Roberto Pettinato de visita en Radio con Vos y remarcó que él le dio una gran oportunidad en la televisión. "Fui muy feliz porque me dejaba desarrollar no sólo como panelista, en ese momento se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía. No me sentía cosificada mostrando el cuerpo",expresó mientras que Tamara Pettinato asentía con la cabeza, agradeciendo el respaldo a su padre.

"Después desfilaron muchas que no congeniaban con Roberto. Cuando lo sabés llevar te divertís y lo pasás bien. El resto de las que pasaron por esa silla se sentían acosadas, se sentían ofendidas... yo he visto cada cosa, que si yo hablara... Después eran todas acosadas", aseguró.

Tan sólo unos minutos después, la hija del músico dio declaraciones a la prensa y resaltó: "No me interesa entrar en esta polémica, además no es algo que haya denuncias en la Justicia, es algo que lo hacen mediático y nada más, entonces no entiendo para qué, no quiero sumar mi granito de arena en nada".