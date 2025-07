Pampita, otra vez con el corazón partido: la dejó el polista por teléfono y se le fue el amor a caballo

La historia se vuelve a repetir con Carolina "Pampita" Ardohain, quien volvió a quedar soltera tras nueves meses de relación con el polista Martín Pepa, el encargado de ponerle fin al idilio que los unía desde noviembre y que le sirvió a ella para dejar atrás a su ex marido Roberto García Moritán. La decisión fue toda de él, ya que ella quería seguir en pareja y hasta le propuso que hagan viajes juntos para mejorar el lazo.

La separación fue anunciada por Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas de El Trece, y la información fue apoyada por la modelo en un mensaje que le mandó en ese mismo momento al periodista: "Sí. Me separé el 9 de julio", decía la confirmación de Pampita. Antes el panelista había dicho que "el noviazgo se habría terminado el viernes por un llamado telefónico" y que él había tomado la decisión, ya que "ella no quería".

La pareja funcionaba desde noviembre desde 2024, aunque fue confirmada algunas semanas después por la propia modelo y el polista. Según Méndez, la distancia fue un factor determinante en el fin del amor, debido a que él se encontraba casi siempre en Nueva York, desde donde atiende sus asuntos. "Él la llamó antes del viaje de ella al sur para decirle 'esto no tiene continuidad", reveló.

Por otro lado señaló que si bien "no hay terceros en discordia", Pepa "ya estaría haciendo vida de soltero". La aclaración acerca de la falta de infidelidades no puede ser pasada por alto en el marco del historial de Pampíta, que siempre tuvo este tipo de separaciones en las cuales sus parejas fallaban al compromiso monogámico, como sucedió con Benjamín Vicuña y se rumoreó con Moritán.

El tuit con el chat y la confirmación de la separación de Pampita y Martín Pepa.

"A mí me dijeron que ella no se quería separar y que incluso proponía hacer más viajes juntos", aseguró el periodista en relación a la intención de Pampita. La modelo no confirmó esas versiones como sí hizo con la noticia de la separación. Aunque es un hecho que no estaban en sus planes una ruptura con Pepa. La relación con el polista le sirvió para dejar atrás a Moritán, padre de su hija Ana, con quien la relación se debilitó tras los rumores infidelidades y las complicaciones políticas que comenzó a tener, que lo llevaron a renunciar a su cargo de ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que tuvo bajo el ala de Jorge Macri.