"Pará, borremos esta parte": el incómodo momento de Oriana al darse cuenta de que no sabía nada de la infancia de Dybala

Después de seis años de noviazgo y con la arenga del bicampeonato de América todavía vigente, Oriana Sabatini y Paulo Dybala darán el sí el sábado en una millonaria ceremonia para más de 300 personas que tendrá lugar en el exclusivo complejo Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Sin lugar a dudas, los preparativos de la boda se impusieron como un tema obligado en todos los programas de espectáculos (incluso en los noticieros) y la expectativa en torno a los famosos que llegarán al país para acompañar a los "tortolitos" está a la orden del día.

💣Bombita: pese a la insistencia, al momento Gabriela Sabatini sigue sin confirmar su presencia en la boda de su sobrina. Cabe recordar que la ex tenista mantiene un fuerte enfrentamiento con su hermano, Ova, desde la muerte de su madre en pandemia.

Atenta al interés que genera su casamiento, Oriana aprovechó para promocionar A dónde vamos cuando soñamos, el podcast que lanzó meses atrás desde su casa en italia. La pareja grabó un mano a mano antes de su llegada a la Argentina y en las últimas horas el contenido de la entrevista que la modelo le hizo al futbolista se viralizó con fuerza en las redes sociales.

Por fuera del expreso deseo de Dybala de ser padre y de la tierna reacción de Sabatini, muchos se sorprendieron por algunos detalles que exponen que la modelo no conoce tan en profundidad a su pareja. Fue durante el momento en el que el futbolista habló de su infancia en Córdoba, cuando la hija de Cathy Fulop quedó en offside.

"Hay una pregunta que me quedó pendiente, cuando mencionaste lo del colegio", arrancó la actriz, al tiempo que aprovechó para hablar un poco de su propia infancia: "A mí un poco me pasó... yo dejé el colegio para trabajar de lo que amaba...". Rápido de reflejos, Dybala le aclaró: "Yo no lo dejé".

Oriana no pudo caretear su sorpresa. "¡¿Vos no dejaste?!", le espetó, exponiendo que era la primera vez que hablaba sobre el tema con su futuro marido. "¿Vos lo terminaste?", resistió la hija de Cathy. Y, ante la afirmación del futbolista, Oriana no se dio por vencida: "¿De verdad?". "Sí, con ayudín... pero lo terminé".

En un intento por salir de la incómoda situación, Oriana fingió demencia: "Ah, claro... y fuiste de viaje de egresados". "No. No fui de viaje de egresados", le respondió de inmediato Dybala. "¿No?", se preguntó con incomodidad la modelo, quien de inmediato disparó: "Bueno... pará, borremos esta parte. O bueno, dejala... no importa".