Polino desmintió la infidelidad de Fátima a Milei y apuntó contra Lali: "Se portó muy mal conmigo"

Todo explotó el último viernes, cuando la novia del presidente, Fátima Flórez, que suele acompañar al mandatario a las ceremonias de mayor importancia, no estuvo presente en la primera apertura de sesión en el Congreso de La Nación que encabezó Javier Milei. Si bien esto se debió a que la humorista debía encabezar la función de su obra a las 21:30 en el teatro Roxy de Mar del Plata, los rumores de crisis y ruptura de la pareja que nació en el living de Mirtha Legrand no se hicieron esperar.

Marcelo Polino

De hecho, Karina Mazzocco, en su programa "A la tarde" (América TV), aseguró que la supuesta separación entre Milei y la actriz se debía a una infidelidad por parte de ella, lo que despertó la furia de Fátima. "Es exclusivo de este programa que habría una crisis sentimental terminal entre Fátima Flórez y Javier Milei", aseguró Diego Esteves en el ciclo de América y sumó: "Ella le habría sido infiel a Milei, lo que hizo que surgiera una discusión. Se la vio desganada en las últimas funciones y fastidiosa con la situación".

En el programa de Mazzozzo también sumaron que el presidente le dio varios "Me gusta" a posteos sugerentes de algunas modelos y actrices. "Hay muchos likes en la madrugada a modelos semidesnudas", dijeron los panelistas. Frente a esto, Fátima aseguró que siguen juntos. "Completamente falso. La relación es excelente", dijo y sobre su ausencia en la primera apertura de sesión, aclaró: "Terminé recién este domingo la temporada. Estaba en funciones".

Lo cierto es que en medio de estos rumores, Marcelo Polino -compañero de trabajo de Fátima en el show teatral Fátima 100%- estuvo como invitado en LAM y confirmó que el presidente y la humorista "siguen de novios". "El día anterior a la asunción, Fátima estuvo ensayando conmigo durante 7 horas. Cualquier otra mujer hubiera estado con asesores, con peluqueros, con el vestido, con el zapato, probando...", contó el periodista sobre cómo es el día a día de la actriz como novia del mandatario.

Fátima Florez y Javier Milei durante la gala del Colón

Y siguió: "Y en un momento, yo le dije: 'Fátima, ¿por qué no te vas a tu casa? Y ella se fue recién entonces, después de 7 horas de ensayo. Ella está muy enfocada en su laburo. Otro ejemplo que la pinta en el tema político es que ella estaba invitada el 1° de marzo al Congreso, para el discurso del Presidente. El productor de la obra, Guillermo Marín, nos reunió y le ofreció que fuera y que él levantaba la función".

Sobre la ausencia de Fátima el pasado viernes, Polino contó que Guillermo Marín, productor de la obra, le ofreció pagarle la función "como si el teatro estuviera lleno" y que si ella quería ir a ver a su novio al Congreso, fuera". "Y Fátima dijo: 'De ninguna manera. Es mi trabajo y yo me voy a quedar a cumplir con mi trabajo'. Entonces, me parece que cuando la matan, que le iban a hacer escraches en la puerta del teatro, no es así. Nada de eso pasó", opinó.

Finalmente, el periodista defendió a su compañera y remató: "Salieron a decir que Fátima se había separado. Yo escuché a gente que quiero decir, sin siquiera informarse, que Fátima y su novio hacía 15 días que no se veían. ¡Mentira! El martes pasado vino". Fue en este contexto que Ángel de Brito quiso saber dónde estaba parado su colega en la polémica entre Javier Milei y Lali Espósito, y Polino no lo decepcionó: "Yo estoy distanciado de Lali, estoy con un tema previo a esto".

Si bien le aclaró a su compañero de jurado del Bailando que no quería opinar de la pelea entre el presidente y la cantante porque iba a estar "teñida de los rencores" que él le tiene a la ex Casi Ángeles, explicó: "Ella se portó muy mal conmigo y lo cuento porque lo hablé con ella. Hace 10 años me viene a buscar para que yo sea el padrino del fandom, perfecto, la acompaño en los comienzos, una mina súper talentosa, empieza una relación maravillosa y me divertía".

Sin embargo, Polino sostuvo que cuando pasó a trabajar a Telefe, como embajador de La Voz, tenía un programa pegado que salía después en el estudio de al lado. "Un día le digo 'Lali te necesito, ¿me haces la gamba?'. No vino nunca. Hasta ahí todo bien, porque podes elegir no ir, me decía 'no, estoy haciendo música te voy a dar un zoom'. Bueno, no pasa nada. El año pasado, cuando pasa el tema de Nacha Guevera, ella se portó horrible y Nacha nunca lo contó", dijo.

Lali Espósito

Y sentenció: "A mí me dio hasta bronca que le salga a pedir disculpas porque lo dio vuelta todo. Vuelvo a ponerme del lado del Polino bueno y digo, capaz que como son las fiestas se le pasó el mensaje. Hablé con la mamá, me dice ya le avisé, pasa todo, Nacha va a lo Fer Dente y nombra a Lali. La hicieron mierda a Nacha, entonces se portó muy mal. Por lo menos decí 'hola ¿Qué necesitas?. No era la chica a la cual yo me había acercado. La admiración está intacta pero conmigo se portó para el orto".