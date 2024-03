Drake Bell rompe el silencio y cuenta los peores abusos que sufrió cuando trabajaba en Nickelodeon

Los abusos sexuales en las producciones de Hollywood están bajo siete llaves y perduraron así durante toda la década de los '90 y los 2000, hasta que la sociedad cambió drásticamente y las situaciones de abuso pudieron ser descubiertas, reveladas y contadas. Esto pasó con la historia del actor y cantante Drake Bell.

Bell es conocido por haber protagonizado la serie de televisión "Drake & Josh" y "The Amanda Show", filmadas enteramente por Nickelodeon. Cuando todavía era un niño, sufrió abusos reiterados y sistemáticos por Brian Peck, que se desempeñaba como coaching de diálogos en ese canal infantil.

Brian Peck

Así como las historias de abuso de Michael Jackson fueron difíciles de probar por el poder de la investidura que le daba ser adulto y famoso, los abusos de Peck tuvieron una difícil comprobación ante la justicia.

Sin embargo, pesaron más las docenas de oscuros relatos que Peck tenía en su haber y finalmente fue condenado a 12 meses de prisión. El denunciante no había salido a la luz hasta ahora: según revela el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV Investigation Discovery" -de la producción, a cargo de Maxine Productions y Sony Pictures Television- sería el mismísimo Bell quien habría denunciado los abusos.

Drake Bell en 2003

Hasta el momento, no se tienen más detalles sobre el relato de Bell y tampoco sobre las repercusiones que trajo en su vida haber sido abusado durante al menos 4 años, desde 2003 hasta 2007 donde trabajó con Peck codo a codo.

El adelanto del documental es estremecedor. Bryan Hearne, un actor que compartió set con Bell y Peck expresó: "Escuchar que Brian Peck era un depredador sexual me hizo preguntarme inmediatamente quién estaba siendo lastimado". Por su parte, Giovonnie Samuels, replicó: "Quién es, cuándo pasó, dónde pasó, no tengo idea".

Como siempre pasa en este tipo de historias, hubo personas que defendieron al abusador. Es el caso de Will Friedle, de la serie "Boy Meets World" que estaba totalmente cooptado por la figura del abusador: "Era un tipo genial y divertido que era bueno en su trabajo, con el que querías pasar el rato. Lo veía todos los días, salía con él todos los días, hablaba con él cada día". En ese momento el actor tenía 20 años menos que el productor.

Lo mismo pasó con Rider Strong que no veía la realidad de la situación y contó que salía asiduamente con Peck. Tiempo más tarde, fue él mismo quien acompañó al técnico de Nickelodeon para testificar a su favor.

Cuando Bell sufrió los abusos, se rodaba la serie "Drake & Josh"

Ahora, a la luz de los acontecimientos que sucedieron con Bell, Strong confesó con congoja: "Estábamos sentados en esa sala del tribunal en el lado equivocado de todo".

En el juicio por el abuso y viéndose totalmente desprotegida por los relatos a favor de Bell, la madre del denunciante se dio la vuelta, miró al abusador y le dijo en la cara: "Mira a todas las personas famosas que trajiste contigo. Y eso no cambia lo que le hiciste a mi hijo".

Peck, complicadísimo

Con el paso del tiempo y habiendo cumplido una condena su abusador, Bell contará el relato completo de cómo poco a poco fue cayendo en las garras del adulto que abusó de él

37 años tiene Bell y se lo vio seguro de sí mismo para empezar a contar su verdad. El documental en cuestión verá la luz entre el 17 y el 18 de marzo, días en los que se espera el estreno con el estremecedor relato.

Brian Peck

Peck tiene horribles antecedentes: además de la denuncia que le cayó en 2003 que sería la de Bell, tiene otra condena por haber abusado de un adolescente de 16 años.

Como si eso fuera poco, el prontuario de Bell crece día a día. El último abuso que se supo que cometió, lo llevó a cumplir una condena de dos años de libertad condicional tras declararse culpable de abusar de una menor que había conocido en un recital en el año 2021.