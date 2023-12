"Tu vida es un fake": Yanina trató de "inútil" a Berardi y habló de un "videíto" que la puede dejar en offside

Luego de que la Justicia sobreseyera a Yanina Latorre en la causa por la exposición de los supuestos chats entre Estefi Berardi y Federico Bal, los cuales fueron parte de las conversaciones que llevaron a que el hijo de Carmen Barbieri se separe de Sofía Aldrey, ahora la panelista de LAM apuntó contra su colega de Mañanísima por haber perdido la batalla judicial y por querer continuar con la demanda contra ella por daños y perjuicios.

"Perdió. Yo soy la sobreseída. Tiene que pagar las costas del juicio", aseguró la pareja de Diego Latorre al aire de El Observador. "Puede ser entre 400 y 500 mil cada abogado. O sea que va a tener un palo y medio de costas. Mirá el chiste qué caro que te salió. Es que el que mal anda, mal acaba, Berardi. Y las mentiras tienen patas cortas siempre. Y como yo voy por la verdad no tengo ningún miedo. Te espero en el daño y perjuicio", amenazó Yanina.

Yanina Latorre y Estefi Berardi.

"El juez lo que dice en el fallo es que los chats son falsos, que los hechos no existieron", había dicho Berardi en una entrevista que ofreció a LAM. "Salió sobreseída Yanina, eso es verdad, porque ella no publicó los chats. Quienes publicaron fueron Marcela Tauro y el programa Intrusos. Pero lo bueno del fallo es que el juez mismo dice que las conversaciones no existieron y para nosotros esto es buenísimo para poder iniciar las acciones civiles que ahora siguen por daños, contra Yanina", especificó.

"Contra Yanina personalmente por las barbaridades que me ha dicho en su momento, más allá de la veracidad o falsedad que ya no es tan importante, sino las injurias y la cantidad de cosas tremendas que me dijo. Personalmente el tema mío es ese, más allá de la filtración", explicó Estefi. "Mi intención era tener la palabra del juez, que dijo que los chats son falsos y que no existieron las acciones que me adjudicaron, que eso era lo que yo quería, Aldrey dijo que desconocía los chats, por lo cual Yanina mintió", agregó.

Luego, en Mañanísima Berardi apuntó a que había podido hablar con la panelista de Intrusos y que ella le había dicho que estaba dispuesta a pedirle disculpas. "¡Que te pida disculpas Tauro! Que fue la que leyó cada chat y la que los llevó", la cruzó Latorre. "'Ahora voy por los daños'. ¿Qué daños si yo no los mostré? 'No me importa más nada, ni los chats, ni nada'. ¿Ves que ella está diciendo que es verdad? Vos querés guita, pero la vas a tener que poner vos. Todo esto que vos hacés es caro, y a vos no te sobra la guita, reina. Ahora vas a tener que poner un palo y medio de abogados. Y si vas a casación, es carísimo", remató la de LAM.

"No te voy a pagar ningún daño y perjuicio porque yo no te hice nada ni mostré nada. ¿Peleamos y debatimos en la televisión? Sí, porque me decías 'mentirosa', 'mala panelista' y fuiste a chucearme. Te salió tan lindo que te rajaron. Porque eso fue lo que hiciste. Y estás enajenada porque te rajaron", arremetió Latorre.

Yanina Latorre en LAM

Por otro lado, otra de las cosas que irritó a Yanina fue la denuncia de robo que le hizo Berardi respecto a que supuestamente mandó a filmar una computadora de Bal. "Yo no mandé a filmar nada, no sabía la existencia de la computadora. A mí me llamó un día esta chica y me mandó. 'Es un robo', o sea que está queriendo decir que es verdad que están en la computadora de Fede los chats que probarían el coito entre los dos", denunció la conductora.

Lo más fuerte en el descargo todavía estaba por llegar, ya que la mamá de Lola Latorre iba a atacarla donde más le duele: el éxito. "Trabajás en Poco Correctos y en Mañanísima, donde no te levanta nadie. No tirás un dato, una información. Solamente te levantan cuatro portales cuando yo hago esta columna solidaria y te nombro 20 veces, o compartís terna en los Martín Fierro conmigo. Que gracias a Dios que no te lo dieron, porque si hay alguien que no es panelista sos vos", acusó.

Estefi Berardi.

"¡No mientas más, Berardi! Mentiste sobre Lali Espósito, Stephy Demner, sobre Camila (Lattanzio), que encima te metiste en la sexualidad y dijiste que era trans y no lo era, que eso no se hace. Te comés todos los fakes del mundo. ¡Dejá de mentir!", protestó a los gritos Yanina.

"El juez dijo que sos contradictoria, que no hay violación de secreto, si vos misma decís que el secreto es falso. El juez ni leyó los chats, no se peritaron. Va a que son falsos, si vos seguís jodiendo con el daño y perjuicio, y aparezca el videíto y la pases para el orto. Pero dejá de mentirle a la gente, flaca", amenazó Latorre.

"Vas de comunicadora, laburás de panelista, me da vergüenza ajena escucharte. Dios, ¿quién te puede contratar? Sos una inútil pero real. Sos periodista de redes, tu vida es un fake constante. Encima hoy dijo: 'yo no le voy a permitir a Yanina Latorre que hable de mi vida privada'. ¿Y vos de qué laburás? ¿Qué hacés ingeniería civil? ¿Aeronáutica? ¿Un tratado de filosofía de la concha de los famosos? Dejate de joder los huevos", ironizó.