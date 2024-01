Qué hicieron Karina Jelinek y Flavio Mendoza para que "Chula" de GH reaccione de la peor manera: "Ay, me quise matar"

Carla De Stéfano, más conocida como "Chula", ingresó a Gran Hermano con la etiqueta puesta como "emprendedora", debido a que posee una tienda y fábrica de muebles, decoración y textil ubicada en Vicente López que la misma es atendida por ella y no sólo posee su propio local, sino que también en la cuenta de Instagram supera los 700 mil seguidores.

Es por esa razón que cuando salió por voluntad propia del reality, bajo la razón de que extrañaba mucho a sus hijos, en el famoso debate con los "analistas" del programa le dijeron que su única estrategia fue ingresar al juego para poder hacer conocido su emprendimiento y generar aún más ventas de las que ya tenía. Si bien ella negó que eso fuera verdad, si dio sus frutos para que distintos famosos le pidan un "canje" a cambio de publicidad.

Carla De Stéfano, participante de Gran Hermano.

Los famosos y los canjes parecieran que van de la mano. Uno no puede estar sin el otro y viceversa. Es algo súper común ver como aprovechan la fama para poder pedir todo tipo de productos, viajes, comida y hospedaje con la sola devolución de postear una foto en sus redes sociales agradeciendo a la marca que les propinó lo pedido, pero muchas de esas veces, sus pedidos no son conseguidos por la mera razón de que como dice la histórica frase: "Le das la mano y te agarran hasta el hombro".

Eso mismo fue lo que le pasó a "Chula" tras salir del reality show y hacer aún más conocido su emprendimiento donde ofrece todo tipo de productos de distintos tamaños y colores. Según comentó la ex "hermanita" en el streaming de "República Z", conversó con varios famosos para realizar un "canje" pero la mayoría le pedía un sinfín de cosas por una historia o por una sumatoria de dinero lo cual hizo que se negara a realizarlo.

Carla angustiada por extrañar a sus hijos.

"Garpá" fue una de las palabras que más utilizó para describir lo que le sucedió. Desde que se retiró del reality, mantuvo contacto con Karina Jelinek, Flavio Mendoza y Nazarena Vélez, y con los tres les sucedió exactamente lo mismo: una decepción. Con la única que pudo acordar fue con la modelo, de la cual se arrepiente porque el canje no fue lo esperado. ¿Entonces? A pagar...

Karina Jelinek

Cuando fue consultada qué famosos le pidieron productos gratis, Chula respondió: "Me manguearon un montón. Una que me mangueó directamente fue Karina Jelinek. Ay chicos, me quise matar. Le hice un descuento de la hostia, le llevé sin cargo dos sillones y la muy desgraciada puso una foto, me arrobó chiquitito y ni se veía. Desgraciada... encima tuvo el tupé de volver a pedirme. ¿Sabés que le dije? No, mamita. Garpá", contó con total indignación.

Flavio Mendoza

El humor es lo que nunca pierde y en esa misma línea, metiéndole gracia a la anécdota, mencionó al bailarín como el segundo "amarrete". "¿Sabes quién más? El coreógrafo Flavio Mendoza. Vos no sabes el representante de Flavio Mendoza me dijo: 'Flavio quiere: dos juegos de sábanas, dos acolchados, dos juegos de cortinas, dos de esto y de aquello'. Un montón de cosas sólo para que suba una historia", contó y ante eso, Gastón Trezeguet agregó: "¡Pero si es millonario!". Y sí. ¿Sorprende? No sorprende.

Nazarena Vélez

Por último, relató su tercera historia en lo que respecta a un canje y un famoso. "La que se hizo la interesante y no me cayó bien entonces dije, ¿sabes qué? No te doy más bola es Nazarena Vélez. Por favor... a Nazarena Vélez la contacté yo, fue a la inversa. Me contestó, me dijo 'Ah bueno... ¿vos que es lo que querrías? ¿Historia o posteo?' y yo le dije que me pase ambos presupuestos. Ella me dijo, 'Bueno, para historia es tanto. Para posteo es tanto más...'. Yo dije, ¿qué? ¿Pero quién sos? ¿Mirtha Legrand? No sabes los honorarios de Nazarena... quería los muebles y además garroneaba plata".